Il Comune di San Gregorio presenta i nuovi servizi digitali per i cittadini

Lunedì 21 febbraio, alle ore 11, in collegamento online, si terrà una video conferenza organizzata dal Gruppo Maggioli e dal Comune di San Gregorio per spiegare come sfruttare al meglio le applicazioni e comunicare in modo veloce e diretto con il Comune. Niente più file negli uffici, dunque, per chi opererà attraverso questi nuovi sistemi. Interverranno il sindaco, Carmelo Corsaro, l`ing. Vito Mancino, responsabile della transizione digitale del Comune sangregorese, l`ing. Giuseppe Torrisi, dell’Ufficio Ced (Centro elaborazione dati) e gestione rete e dei servizi informativi. A spiegare come funzionano i nuovi servizi digitali attivati dal Comune sarà, nel dettaglio, Mattia Stellari, project manager supporto Rtd divisione Informatica del Gruppo Maggioli. Moderatore Roberto Locati dell`area comunicazione del Gruppo Maggioli. I cittadini che vorranno prendere parte all`incontro virtuale potranno iscriversi sul sito: https://bit.ly/3rOr5t7. A conclusione sarà possibile rivolgere quesiti agli esperti in merito all`uso delle nuove App. Tramite i nuovi servizi, già attivati, sarà possibile, direttamente e comodamente da casa, cambiare indirizzo sia per un’intera famiglia che per un singolo cittadino in caso di unione, scissione o semplice trasferimento da e verso un altro Comune o nello stesso Comune; richiedere la tessera elettorale; comunicare con per l`ufficio tributi; scuola, servizi sociali, cimiteriali e Lavori pubblici. Insomma una vera e propria rivoluzione digitale che aiuterebbe sia i cittadini che gli operatori a snellire il lavoro e a guadagnare tempo.