Palo dell'illuminazione sradicato dal vento, code in via Vincenzo Giuffrida

Due automobilisti nostri lettori segnalano la caduta di un palo dell'illuminazione in via Vincenzo Giuffrida alta, all'ingresso nord della città. Il palo sarebbe stato abbattuto dal forte vento che sta imperversando sulla nostre strade già da stamattina. Vigili del fuoco già a lavoro per la rimozione del palo e il ripristino della circolazione temporaneamente interrotta.