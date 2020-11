Made in Italy e e-commerce. Ecco perché si tratta di un'accoppiata vincente

Non è un mistero il fatto che, ogni volta che si nomina il “Made in Italy”, una punta di orgoglio sorge in ogni cittadino italiano.

E ciò avviene anche a buon diritto: infatti, l’eccellenza e l’elevata qualità di tali prodotti è nota, senza esagerazioni, a livello mondiale.

Anche se si potrebbe pensare che l’eccezionalità e l’apprezzamento del Made in Italy riguardino solo il settore alimentare, non è così.

Il valore aggiunto di un prodotto italiano, infatti, va a coinvolgere molteplici settori, quali food, moda, casa, persona e molti altri.

In effetti, ciò dimostra quanto il Made in Italy sia caratterizzato non solo da qualità, raffinatezza, estro e cura dei particolari, ma anche da una forte attenzione all’innovazione, che permette di dimostrarsi sempre competitivo.



La riprova di ciò si manifesta anche nella scelta delle tipologie di distribuzione.

Ormai, infatti, è possibile reperire il Made in Italy anche attraverso canali digitali, quali siti dedicati e piattaforme online.

Si tratta di una scelta lungimirante, dato che l’e-commerce è entrato, a pieno titolo, nelle logiche del commercio, rivelandosi una eccellente risorsa.



Gli stessi italiani, che rispetto al resto d’Europa si sono, solitamente, dimostrati meno propensi al digitale, ora si rendono conto dei vantaggi dell’effettuare acquisti online.

Questo 2020 ha, forzatamente creato l’occasione che ha consentito di scoprire gli aspetti positivi degli e-shop, con tutti i servizi e le possibilità che ne conseguono.

ShopToday, per esempio, è una delle piattaforme e-commerce “Made in Italy”.

Completamente italiana e, dunque, con un forte legame con il territorio, offre vantaggi sia a favore dei consumatori che delle imprese italiane.

In primis, infatti, promuove articoli estremamente convenienti, aspetto apprezzato dagli utenti; nel contempo, supporta le aziende locali, diventando una vetrina per i loro prodotti.



Le eccezionali promozioni sono selezionate tra le migliori proposte a livello nazionale, regionale e cittadino, e sono applicate a numerose categorie merceologiche.

Tali vantaggiose offerte sono possibili grazie ad una sinergia tra il gruppo editoriale CityNews e alcuni partner commerciali: in questo modo, infatti, ShopToday può proporre articoli scontati fino al 70%.

La piattaforma sceglie gli articoli e i servizi da inserire, non solo assecondando le necessità degli acquirenti, ma anche valutando i bisogni legati al periodo.

Se, quindi, in precedenza si potevano acquistare soprattutto voucher di sconto e ticket per eventi culturali, o abbonamenti alle palestre a prezzi concorrenziali, ora le promozioni riguardano, maggiormente, i prodotti legati alle esigenze sorte in questo delicato momento.



Per esempio, sul sito sono presenti mascherine e gel igienizzanti. Si tratta di articoli irrinunciabili che, però, data la grande richiesta, possono risultare difficili da reperire.

Questi prodotti vengono proposti a prezzi molto competitivi; inoltre, per andare ulteriormente incontro ai clienti, la spedizione è gratuita.

È possibile acquistare diverse quantità di mascherine chirurgiche; con un piccolo contributo aggiuntivo, si può anche ottenere un gel disinfettante mani da 100 ml.

ShopToday, però, non si limita solo a questo, ma è qualcosa di più.

Una visita sulla piattaforma e-commerce, infatti, può rivelarsi una valida soluzione per iniziare a pensare al Natale, o diventare l’occasione per dedicarsi un po’ a sé stessi.

Un pensiero gourmand per Natale

Per Natale, sono disponibili Buoni Sconto validi su tutti i prodotti di La Perla di Torino, azienda votata alla tradizione dolciaria piemontese, che offre sia preparazioni tradizionali che rivisitazioni adeguate ai trend del momento.

Per utilizzare il codice acquistato, è sufficiente seguire tre passaggi:

Accedere al sito https://www.laperladitorino.it/shop/

Selezionare il prodotto che si vuole acquistare

Aggiungere il prodotto alla sezione del carrello e inserire il codice promozionale all’interno della casella dedicata, quindi cliccare sul pulsante "applica codice promozionale" per confermarlo

È possibile scegliere tra due tipologie di voucher, una del valore di € 30,00 al prezzo di € 21,00 e l’altra del valore di € 50,00 al prezzo di € 35,00

Un momento di relax tutto per sé

Per dedicarsi una meritata pausa, si può scegliere tra le molteplici proposte dell’Emporio del Caffè, che offre capsule e cialde compatibili scontate del 40%.

La spedizione, inoltre, è compresa nel prezzo.



È possibile acquistare la propria miscela preferita direttamente da ShopToday.

ShopToday si conferma, così, una piattaforma poliedrica, che offre numerosi vantaggi.

Oltre che permettere di effettuare acquisti in tutta sicurezza, infatti, diventa l’occasione di scoprire esercizi commerciali locali che, ancora, non erano noti.

Così, anche online, si valorizza il made in Italy, innegabile arricchimento per il territorio.

Per avere accesso a promo e voucher disponibili, basta registrarsi sul sito ShopToday.

Inoltre, per non perdersi neppure un’offerta, è possibile iscriversi alla Newsletter.

Per risolvere dubbi o ricevere informazioni, inoltre, è disponibile un servizio di assistenza, i cui contatti sono: la mail shop@citynews.it e il Numero Verde 800.125.541.