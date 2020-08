La vacanza perfetta ai tempi del Covid? È su quattro ruote!

Trascorrere una vacanza in totale autonomia con i propri amici e parenti, senza dover rinunciare alle comodità della propria casa ed alla sicurezza di un ambiente igienizzato personalmente. Sono solo alcuni dei vantaggi offerti dalla scelta di un camper come mezzo di trasporto per spostamenti brevi, medi e lunghi. Le dotazioni di bordo presenti nella vasta gamma di veicoli della concessionaria Alfacaravan, di Contrada Spalla a Melilli, in provincia di Siracusa, sono pari a quelle di una vera e propria abitazione su quattro ruote.

Forno, cucina, frigo, tv,illuminazione a led, doccia e bagno, letti a scomparsa ed armadi capienti, permettono di "macinare" chilometri su chilometri con un comfort eccezionale a bordo, sia per i passeggeri che per chi tiene salde le mani sul volante. È inoltre possibile personalizzare il camper scelto, sia nuovo che usato, grazie alle tre officine presenti da Alfacaravan, in grado di accontentare il cliente in ogni sua richiesta. Anche il prezzo d'acquisto, già concorrenziale con le offerte della concessionaria più grande del sud Italia, può essere "modellato" con il ritiro dell'usato o la rateizzazione. È infatti possibile vendere o acquistare autovetture in ottime condizioni o camper usati, contando sulla competenza e sui consigli dei sales consultant di Alfacaravan, che ritaglieranno su misura la soluzione migliore per esaudire ogni desiderio del cliente.