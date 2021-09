Maggiori spazi verdi urbani: un progetto a cui tutti possono contribuire

Chi vive in una grande città se n’è accorto di sicuro: i colori stanno cambiando. Dal grigio asfalto si sta passando poco alla volta al verde prato, al giallo delle foglie in autunno, ai tanti colori delle aiuole in primavera... Questo accade perché ci si è resi finalmente conto che creare più spazi verdi urbani serve a rendere le città più vivibili e a ripristinare quell’ambiente che fino a oggi è stato maltrattato, lo stesso ambiente in cui viviamo e dovremo vivere ancora a lungo.

Un obiettivo, quello della tutela ambientale sostenibile, di cui solitamente si fanno carico le amministrazioni comunali, a maggior ragione nei grandi centri urbani, ma che, a ben guardare, dovrebbe coinvolgere prima di tutto ciascuno di noi. Tutti, infatti, nel nostro piccolo, siamo perfettamente in grado di dare un contributo alla causa.

Nella città di Catania, ad esempio, c’è chi si è distinto con un’iniziativa lodevole e coinvolgente chiamata Nhood. A proporla non è il Comune, ma il Centro commerciale Porte di Catania, un riferimento sul territorio per lo shopping, il tempo libero e l’intrattenimento delle famiglie con i suoi 150 negozi dedicati alla grande distribuzione, alla ristorazione, all’abbigliamento e agli accessori per la cura della casa e della persona, oltre che con spazi pensati per i più piccoli e tutti i servizi utili per passare piacevoli giornate.

Con Nhood si è pensato di attivare un processo che potesse coinvolgere tutti, clienti e non, grandi e piccini, e che potesse creare nuovi spazi verdi urbani proprio in prossimità del Centro commerciale così da rendere quella parte di città effettivamente più vivibile e piacevole. Ma in che modo lo si sta facendo? Dando la possibilità a chiunque di piantare un fiore nell’area.

Attraverso una procedura molto semplice, è infatti possibile prenotare sul sito il proprio green kit box, realizzato ovviamente con materiale eco-sostenibile, dentro il quale trovare tutto il necessario per la coltivazione di una piantina. È possibile ritirarlo presso il Centro commerciale Porte di Catania e, con l’ausilio di una società di manutenzione verde messa a disposizione dalla struttura si potrà quindi piantare il proprio fiore, assegnandogli persino il proprio nome con una etichetta. In tal modo lo si potrà monitorare, seguendone la crescita nel tempo.

Una bella iniziativa che è in grado di coinvolgere grandi e piccini, sensibilizzandoli ai grandi temi green attuali, stimolando un’azione concreta realizzabile con il minimo sforzo, ma con la consapevolezza di star facendo un piccolo gesto per il mondo intero.

Insomma, prenotate un green kit box per aderire all’iniziativa e tenetevi pronti a fare la vostra parte, perché a Catania basta un fiore per contribuire a rendere la città e, di riflesso, il pianeta, un posto migliore. E allora, mai parole furono più vere se non quelle con cui terminava una famosa canzone tanto cara ai nostri piccoli di casa: “Per fare tutto ci vuole un fiore…”.