Menù stellato nell'intimità di casa: esperienza di lusso con un grande chef italiano solo per pochi catanesi

Cosa succede quando la maestria di una stella Michelin viene assaporata a casa? Si sente un’esplosione di sapori mai provati, come nei posti davvero “in”, ma si sprigionano emozioni irripetibili. È questa l’invidiabile esperienza che vivranno nei prossimi giorni due famiglie di Catania e provincia: la tavola apparecchiata come nei migliori ristoranti stellati, la compagnia delle persone più care, camerieri in livrea a servire e piatti eccezionali, ideati da uno dei palati più raffinati e brillanti in circolazione nella Penisola: lo chef stellato Tony Lo Coco. Decisamente un’esperienza che non capita tutti i giorni.

Il menù della cena esclusiva

Scampo con zucchine friscarella, crema di datterino, zenzero candito, cipolla in agrodolce, olio piccante e foglia di tenerumi croccante

Fusilli n°98 ai tre peperoni arrostiti con salsa di bufala e menta fresca

Spaghetti grossi n°7 con bottarga di tonno rosso, capperi di Pantelleria fritti, scorza di limone e origano fresco

Trancio di pesce del giorno con tre consistenze di caponata

La cassata gelata

L’invitante menù dello chef Tony Lo Coco verrà cucinato, seguendo le sue ricette originali, dagli Chef di Academia Barilla, su un food truck attrezzato per l’occasione, che partirà dallo stabilimento Barilla per consegnare gli esclusivi premi previsti dal concorso estivo “Insieme sotto il cielo d’Italia”. 80 menù d’ispirazione regionale, con pietanze cucinate a vista, proprio sotto casa dei vincitori: materie prime di eccellente qualità, unite in modo unico dalla fantasia degli chef stellati.

Il programma della dinner experience Barilla

Il viaggio di Barilla e dei suoi chef attraverso il Bel Paese ha già fatto diverse tappe lungo la Penisola e non si fermerà a Catania, perché questa esclusiva diner experience, prevede di toccare tutte le regioni italiane, arrivando a premiare tanti fortunati vincitori con le gustose cene firmate dai più importanti chef stellati d’Italia, liberi di interpretare le diverse tradizioni regionali con quel tocco che li ha fatti entrare di diritto nel firmamento della nostra cucina.

È questo il modo speciale con cui Barilla desidera avvicinarsi alle persone per celebrare la voglia di stare insieme e per rimanere tutti uniti sotto l’azzurro cielo d’Italia.

E per dare a tutti la possibilità di assaporare capolavori di gusto, ci consegna un ricettario firmato anch’esso da grandi chef stellati, con 13 ricette dedicate ovviamente alla pasta, e portando così, letteralmente, nelle nostre case e sulle nostre tavole il gusto di una Pasta Barilla che oggi è ancora più buona, più corposa e fatta con grano al 100% italiano. Un grano selezionato solo tra grani duri pregiati delle diverse regioni d’Italia, grazie alla collaborazione con partner agricoli virtuosi in termini di sostenibilità delle colture e di sicurezza alimentare.

Ora non resta che sfogliare il ricettario, scegliere il migliore formato di pasta, il perfetto sugo d’accompagnamento e la giusta compagnia con cui condividere un’ottima cena da gustare sotto un firmamento di stelle Michelin.

E voi? Per gustare tutti i giorni una cena esclusiva e originale ci vuole veramente poco: sfogliate il ricettario Barilla con le ricette dedicate alla pasta, scegliete quella che più stuzzica i vostri sensi e mettetevi ai fornelli. A quel punto servirà solo una tavola imbandita che accolga amici e parenti per poter vivere la più bella delle esperienze: il piacere di stare insieme, condividendo profumi e sapori di casa.

Insomma, la pasta Barilla unisce tutti, da Nord a Sud, sotto l’azzurro cielo d’Italia continuando a dare grandi soddisfazioni agli italiani.