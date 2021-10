Come prepararsi ad un colloquio in inglese? A Catania si può imparare una lingua divertendosi

Skill avanzate e presentarsi al meglio. Le cose da sapere per arrivare preparatissimi al prossimo colloquio in lingua inglese

E' la lingua più richiesta nel mondo del lavoro e non si può pensare, ad esempio, di mettersi in viaggio senza avere una discreta padronanza delle principali frasi e termini d'uso comune. Stiamo parlando naturalmente della lingua inglese. Per perfezionare il proprio grado di conoscenza, acquisire nuove certificazioni o iniziare da zero un percorso di apprendimento, ottenendo in poco tempo dei risultati concreti, a Catania c'è un metodo pratico, veloce e divertente.

Spopola a Catania il metodo targato My English School, che ha aperto in Città una propria sede in Viale XX Settembre 45\E, nei pressi del tribunale. I docenti madrelingua interagiscono con gli studenti in un ambiente open-space, caratterizzato da un arredamento che ricorda quello delle sitcom americane. Niente sedie e banchi, ma comodi divanetti disposti a semicerchio, che stimolano la conversazione mettendo tutti a proprio agio. C'è anche spazio al divertimento, con party ed eventi. Davanti ad un calice di vino o con in mano uno spritz ghiacciato, è facile sciogliere la lingua e familiarizzare con l'inglese, trovando magari dei nuovi amici.

"Siamo presenti in Italia con 40 centri e con altri 2 centri all'estero, in Francia e in Spagna - spiega Andrea Fortunato, amministratore di My English School di Catania - e lavoriamo in questo settore da 10 anni. Tutto ciò è sintomo di serietà, stabilità e soprattutto etica. Quando entra una persona nei nostri uffici, cerchiamo di capire innanzitutto quale sia il suo sogno. Su questa base, programmiamo insieme il percorso che può aiutarlo a raggiungere gli obiettivi prefissati".

