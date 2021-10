Risparmiare sul carburante? Si può fare anche grazie ai servizi di bordo: le auto più Tech

L'aumento vertiginoso dei prezzi del carburante pone dei seri interrogativi a coloro i quali sono in procinto di cambiare auto: quale motorizzazione scegliere?

Il metano, ad esempio, è più che raddoppiato. Il gpl subisce in maniera evidente le flessioni stagionali. Il diesel e la benzina fanno i conti con il caro-greggio. L'elettrico, in questo panorama, è una concreta alternativa, sia in versione full hybrid che con motorizzazioni miste plug-in. Se poi si aggiunge un allestimento intelligente, pensato per ottimizzare le prestazioni e guidarci persino nella scelta del rifornimento più conveniente, si capisce come la svolta sia affidarsi all'elettrificazione per dare un taglio ai costi fissi di gestione della propria vettura e risparmiare senza rinunciare agli spostamenti.

Arkana, il nuovo Suv-coupè di casa Renault, riesce infatti a coniugare questi aspetti con delle prestazioni sportive, frutto dell'accurata "selezione" dei suoi cavalli (140 o 158 a seconda dell'allestimento). Il design esterno morbido, l'abitacolo accogliente e l'elevata capacità di carico del vano di carico con doppio fondo, rendono questo mezzo adatto sia alle lunghe percorrenze che al traffico cittadino più indiavolato. "E' proprio questo il terreno d'elezione per le vetture ibride o full hybrid come nel caso della nostra Arkana - spiega Nunzio Calì, sales consultant delle concessionarie Puglisi Autovia - anche perché è provato che il 75% degli automobilisti utilizza l'auto in ambito urbano". Guidare in elettrico, in questo caso, riduce sia le emissioni di gas inquinanti che il consumo di carburante. Ciò è possibile grazie alla presenza delle due batterie che permettono anche la guida a zero emissioni fino alla velocità di 75 km/h, oltre i quali è automatico il passaggio al motore termico, utilizzabile anche per avere più grinta nella modalità sport.