Studiare l’inglese sì, ma con professionisti qualificati

Oggi imparare una lingua straniera è diventato d’obbligo. Più nello specifico, la lingua inglese, nel suo utilizzo ormai quotidiano prima ancora che professionale. Non esiste conversazione che attinga in qualche modo a una terminologia anglosassone, così come non esiste lavoro che, anche nelle sue mansioni più minime, preveda un uso costante e pressoché perfetto di questa lingua.

Sono molteplici le possibilità di apprendimento della lingua inglese. Dal puro e semplice insegnamento che nel bene o nel male viene impartito a scuola, passando poi, eventualmente, ai corsi universitari.

Scuola di inglese a Catania

E poi esistono le scuole specializzate. Una di queste è la Wall Street English, realtà affermata a livello internazionale, che mira a garantire un’esperienza a 360 gradi, offrendo numerose opportunità di praticare l’inglese, studiare con tutor madrelingua, incontrare nuove persone e vivere con loro attività divertenti e coinvolgenti.

La sede di Catania, in corso delle Province 55, attiva dal 2006, è sicuramente di gran prestigio. Tra le diverse attività formative e i numerosi servizi che apporta all’allievo, ce n’è una che spicca più di tutte, per importanza: Wall Street English Catania è l'unico centro test IELTS ufficiale del sud Italia. Qui vi si può sostenere quindi il test IELTS, iscrivendosi online scegliendo l’orario più comodo per sostenere l’esame nella sede siciliana.

Che cos’è la certificazione IELTS

La certificazione IELTS (International English Language Testing System) è il test di lingua inglese più popolare al mondo. Il test è molto richiesto per studiare o lavorare all’estero: lo si sostiene solitamente se è in programma un’esperienza all’estero o per certificare le proprie competenze per migliorare le prospettive di carriera. Il test è autorizzato da IDP Education, comproprietaria di IELTS ed è conforme ai massimi livelli internazionali standard di valutazione linguistica.

Il test IELTS mette alla prova tutte le abilità linguistiche (Listening, Reading, Writing e Speaking) ed è progettato per certificare le capacità di espressione delle persone che vogliono vivere in Paesi in cui l’Inglese è la principale lingua di comunicazione.





Due versioni di IELTS

Esistono due versioni del test: la versione IELTS Academic, sviluppata per chi voglia frequentare studi e corsi universitari e postuniversitari, quali Master, MBA, dottorati oppure iscriversi a un albo professionale, e la versione IELTS General Training , sviluppata per valutare il livello di inglese in situazioni pratiche e di vita quotidiana. Quest’ultimo potrebbe essere utile per accedere a istituzioni di scuola secondaria, all’università o a un istituto professionale.

Il test IELTS, sia General che Academic, si sostiene al computer con risultati disponibili in 3-5 giorni.