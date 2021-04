Giardini verticali, un'efficace soluzione per portare più verde anche nelle aree urbane

Che le aree verdi apportino benefici è innegabile, ma, nelle zone urbane, risulta difficile incrementarne la presenza, data la limitatezza degli spazi a disposizione.

Pian piano, però, si sono diffuse soluzioni innovative che permettono, a fiori e piante, di svilupparsi su aree cementificate, sfruttando pareti, tetti di edifici e spazi anche piuttosto ridotti, ma offrendo risultanti gradevoli e soddisfacenti.

Tali composizioni verdi, inoltre, contribuiscono alla funzione di isolante, mitigando le temperature, riducendo l'inquinamento acustico e ambientale.

Bellezza e benessere, così, si sono trovate a portata di terrazzi e balconi.

In effetti, la soluzione del giardino verticale è originale e molto apprezzata, per questo sta prendendo sempre più piede; si tratta, infatti, di una scelta pratica ed ecologica, che ben si sposa con le necessità urbane.

Quando si parla di giardini verticali, si intendono delle composizioni armoniose di piante, sorrette da pannelli o moduli stratificati, addossati a muri o pareti, se non su strutture create ad hoc.

I pannelli sono realizzati, e studiati, per consentire alle piante di crescere con pochissimo terriccio a disposizione.

Sono, inoltre, dotati di sistemi di irrigazione e fertilizzazione interamente automatizzati, così da rendere la manutenzione del giardino verticale semplice e poco impegnativa.



La realizzazione, al contrario, è piuttosto complessa; ecco perché, se si desidera realizzare un giardino verticale a regola d’arte, è necessario rivolgersi ad addetti ai lavori, in grado di effettuare una progettazione e una realizzazione professionali, consone e ottimali.

Giardini verticali: meglio evitare il fai da te

Tra le imprese maggiormente esperte nel settore, si annovera Green Tech, azienda che si dedica allo studio creativo dell’architettura del paesaggio.

A proposito della realizzazione di un giardino verticale, Alessandro Marino, uno dei responsabili dell’Azienda, chiarisce perché è sconsigliabile crearlo in autonomia:

"Il fai da te, in realtà, non è affatto premiante, sia per mancanza di una conoscenza approfondita delle specie botaniche più adatte all'esposizione, al clima - e alla zona stessa in cui si trova l'abitazione -, ma soprattutto perché creare un giardino verticale tecnicamente ineccepibile, esteticamente piacevole e in armonia con gli spazi circostanti diventa un'impresa impossibile se non si è professionisti del settore. I nostri progettisti si occupano di scegliere le essenze vegetali durante la fase progettuale, in funzione dello specifico contesto ambientale, ponendo particolare attenzione all'esposizione solare, all'illuminazione naturale, nonché all'aerazione del luogo, senza bisogno di pre-coltivazione; la manutenzione è equiparabile a quella di un comune giardino."

Progetti creati in armonia con l’ambiente

Green Tech si occupa dello studio creativo dell’architettura del paesaggio; grazie al suo team costituito da agronomi, architetti e ingegneri, è in grado di ideare, e realizzare, soluzioni innovative e all'avanguardia per qualsiasi tipo di struttura, sia privata che pubblica.

Uno dei progetti più noti è il giardino verticale del Tondo Gioeni, snodo nevralgico della città di Catania, dove sorgeva un cavalcavia, poi abbattuto.

Purtroppo, a memoria dell’evento, era rimasto un muro di cemento armato di oltre 1000 mq.

Fortunatamente, nel progetto di riqualificazione, è rientrata, anche, la gestione di questo spazio, che è stato egregiamente recuperato, ricavandone un meraviglioso giardino verticale, il secondo per estensione in Italia, premiato nel 2018 in occasione del Flormart di Padova.



L’esperienza del team, unita al desiderio di portare innovazione, in maniera comunque armonica e rispettosa dell’ambiente, consente a Green Tech di progettare ambienti su misura, in cui l'aspetto naturale è parte integrante del progetto stesso.

Innovazione, utilizzo di materiali di elevata qualità e professionalità sono i tasselli che la rendono un’azienda all’avanguardia.

Lo scopo principale è quello di consegnare, alle generazioni future, un paesaggio migliore e, decisamente più sostenibile.

La fusione di architettura e natura per creazioni meravigliose

Green Tech è in grado di offrire un’ampia gamma di servizi ai propri clienti.

Questi sono molto apprezzati, anche perché chi si rivolge all’Azienda è sicuro di affidare i propri progetti ad un team competente, sia che si tratti di progettisti, sia che si tratti dell’eccellente squadra di manutentori.

I servizi offerti comprendono tutto ciò che ha a che fare con architettura e natura: dalla progettazione di aree a verde con la distribuzione delle zone funzionali, mediante l'inserimento di eventuali piscine e/o giochi d'acqua, orti ornamentali, giardini pensili su tetti o terrazzi, aree living, giardini terapeutici per cliniche e strutture pubbliche o private, impianti sportivi.



Green Tech ha, al suo interno, tutte le maestranze necessarie per offrire al cliente una realizzazione “chiavi in mano”, oltre alla manutenzione delle aree stesse, comprensiva di eventuali abbattimenti o potature di alberi con strumenti e macchinari di ultimissima generazione.

L’azienda vanta anche un settore legato all'igiene ambientale, che offre servizi di sanificazione e disinfestazione per pubblici e privati; tali prestazioni sono particolarmente richieste e apprezzate in questo periodo.



Per scoprire tutte le possibilità offerte da Green Tech, sono disponibili il sito e la pagina Facebook dedicata.