Ibrida, plug-in o elettrica: come sarà la tua prossima auto?

Tutti parlano di mobilità sostenibile e in particolare di elettrificazione, ma pochi capiscono fino in fondo che cosa significa. Anche perché la rivoluzione tecnologica in atto non ha precedenti ed è facile fare confusione con un’overdose di parole come “hybrid” ed “electric” che ci vengono ripetute ogni giorno in qualsiasi spot pubblicitario che vede un’automobile come protagonista.

Per fare chiarezza, sciogliere i dubbi e rispondere alle domande più frequenti è nato Electric Days Digital, un evento online che si terrà dall’8 al 12 febbraio. Attraverso il sito ufficiale (www.electricdays.it) sarà possibile seguire gratuitamente talk, reportage e interviste ad esperti del settore, che guideranno le persone alla scoperta del mondo delle auto elettrificate di oggi e di domani.

A proposito: voi quanto ne sapete di questi argomenti? Conoscete la differenza fra le varie tecnologie? Siete scettici quando sentite parlare di auto elettriche? Per conoscere il vostro punto di vista vi proponiamo un sondaggio che ha l'obiettivo di misurare il tasso di informazione sul tema della mobilità sostenibile ma anche capire quali possono essere i limiti concreti alla diffusione di queste tecnologie.