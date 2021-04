A Catania l’anteprima del nuovo Nissan Qashqai dal 22 al 24 Aprile

Tra le categorie di automobili più vendute in Italia, oggi, ci sono i cosiddetti “crossover”. Un termine, questo, che viene spesso confuso con un altro forse più noto: SUV. Sono in realtà due modelli differenti. Mentre il primo ha un’altezza maggiore ed è utilizzato soprattutto su terreni complicati, il crossover, pur essendo più alto rispetto a un’utilitaria, rimane compatto e si adatta bene sia alle strade di città che a quelle extraurbane.

Oggi Nissan ne rivoluziona il concetto con il nuovo Qashqai Premier Edition, che gli appassionati di auto potranno scoprire in anteprima esclusiva, dal 22 al 24 aprile presso lo showroom di Comer Sud a Catania, in via Acquicella Porto 37/C:: un evento che avverrà in totale sicurezza e nel rispetto delle norme anti-covid, a cui si può accedere anche tramite prenotazione.

Mild Hybrid e sistema di propulsione e-POWER

Dato il numero limitato di esemplari destinati all’Italia, l’anteprima esclusiva a Catania, solo per tre giorni, è anche l’occasione per pre-ordinare la Premier Edition direttamente in concessionaria. Ma quali sono le novità del Nuovo Nissan Qashqai?

Innanzitutto, grazie al sistema Mild Hybrid (questo mercato è tra quelli più in crescita) il motore elettrico partecipa attivamente alla propulsione, contribuendo decisamente a ridurre i consumi (si stima fino al 15%) e le emissioni di CO2. L’obiettivo della casa automobilistica giapponese di portare, nel mercato europeo, al 50% le vendite delle auto elettrificate è sulla buona strada.

Durante la fase di decelerazione il motore termico si ‘disattiva’, permettendo all’auto di recuperare energia, la quale verrà utilizzata, di fatti, per alimentare l’impianto elettrico. L’obiettivo della sostenibilità ambientale è raggiunto senza intaccare minimamente le performance e garantendo la stessa efficienza di un’auto ‘tradizionale’.

Anche nella fase di accelerazione, in realtà, l’energia immagazzinata dalla batteria va in aiuto del motore termico. Qui entra in gioco una tecnologia fiore all’occhiello di Nissan: il sistema di propulsione e-POWER. Attraverso di esso si attiva la vera e propria trazione, consentendo un’accelerazione immediata: la peculiarità proprio sta nel fatto che le ruote vengano azionate dal motore elettrico, e la batteria, inoltre, invece, riesce a ricaricarsi grazie al motore a benzina, senza alcun bisogno di soste.

Design rinnovato e look personalizzabile

Approfittare dell’evento nella concessionaria di Comer Sud dal 22 aprile sarà l’occasione per ammirare da vicino anche il design rinnovato della vettura. Arrivato ormai alla terza generazione, anche il Nuovo Nissan Qashqai è stato progetto dal team di Nissan design Europeo di Londra. Pur mantenendo dimensioni più o meno simili, il nuovo crossover ha all’esterno linee più nette, che conferiscono alla vettura un carattere più solenne. Ma il look è personalizzabile: è possibile infatti aggiungere finiture laterali, anteriori e posteriori di colori diversi.

Lo spazio interno ora si fa più confortevole, attraverso i sedili anteriori con funzione massaggiante; più luminoso, grazie al tetto panoramico; e più ampio, con un bagagliaio più efficiente in cui si potranno trasportare sempre più oggetti. La capacità di carico, inoltre, potrà essere aumentata grazie alle barre trasversali in alluminio.

Nuova esperienza di guida in sicurezza

A fare un passo avanti è anche la tecnologia di bordo Nissan, al fine di garantire un’esperienza di guida unica e sicura. Il Nuovo Qashqai si arricchisce con il sistema ProPILOT (con Navi-link), la cui interfaccia, semplice e intuitiva va incontro alle esigenze di chi guida, garantendogli una maggiore sicurezza: dalla frenata di emergenza, al mantenimento della carreggiata, alla correzione della traiettoria.

Con l’Intelligent Forward Emergency Braking si può invece rilevare la presenza di altri veicoli ed evitare eventuali pericoli di collisione.

Per chi vuole distinguersi dalla massa non resta che accedere al mondo Nissan e diventare tra i primi ad acquistare il Nuovo Qashqai Premier Edition. Chi vive a Catania e provincia non può farsi scappare l’opportunità di vederla con i propri occhi in anteprima e pre-ordinarla scegliendo la combinazione che meglio si adatta alle proprie esigenze.