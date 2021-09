Oltre 20 anni di storia e tasso di occupazione del 93%: scopri il percorso di un master in area marketing&digital

L’estate è finita e come ogni anno, una volta terminate le vacanze e con la stagione fredda alle porte, per migliaia diarriva il momento di pianificare il proprio futuro e valutaree didattici in grado di garantirgli un futuro professionale in linea con le loro ambizioni.

Una scelta delicata e importante, che richiede un’attenta valutazione. Per quanto riguarda i corsi post-laurea, uno dei fattori non trascurabili è indubbiamente la concretezza del percorso di studio e le possibilità che questo aprirà allo studente sul mercato del lavoro.

Al via la XXV edizione di un Master

In questo senso, una vera e propria eccellenza è il Master in Marketing & Digital Management organizzato da ISTUD – la Scuola dei Manager con sede e Campus a Baveno sul Lago Maggiore –, giunto alla sua XXV edizione consecutiva e che nel corso degli anni ha formato tanti manager delle più quotate aziende nazionali e multinazionali dei servizi, dell’industria, della consulenza.

I numeri, d’altronde, parlano chiaro: il tasso di occupazione degli studenti a 6 mesi dal termine del master è del 93%. Dati straordinari, resi possibili da un network di oltre 100 aziende partner – come Angelini, Bridgestone, Caffarel, Coop, De agostini, Gardaland, Gruppo san pellegrino, Ikea italia, Ipsos, Sperlari, Whirlpool e tante altre – che ogni anno collaborano attivamente con ISTUD sia durante le lezioni in aula, sia nel coordinare progetti di studio, sia offrendo agli studenti del master stage curricolari.

Lezioni in aula e stage

Il primo modulo del master – in partenza il 15 novembre – è focalizzato sul trasmettere agli studenti le competenze chiave di general management. Nel secondo modulo, invece, le lezioni verteranno sulle modalità di elaborazione e pianificazione di digital products, digital business models, strategie di gestione dei canali digitali e digital go to market.

E per abituare gli studenti allo spirito internazionale del mondo del marketing – sempre più globalizzato e interconesso – le lezioni in italiano si alterneranno a testimonianze in inglese. Una volta terminate le lezioni in aula, il master prevederà sei mesi di stage, in cui gli studenti potranno mettere in pratica le competenze acquisite durante le lezioni.

In virtù delle tante opportunità professionali connesse a questo percorso di studi, il master vede da sempre la partecipaizone di studenti provenienti da ogni parte della penisola e in particolare dalla Sicilia: basti pensare che gli studenti siciliani nelle edizioni più recenti sono stati oltre 60. Proprio a fronte di questa grande partecipazione, ISTUD ha previsto una Borsa di Studio a copertura totale dei costi di frequentazione, vitto e alloggio riservata agli studenti laureati all’Università degli Studi di Palermo.

Le iscrizioni sono aperte a tutti laureandi e laureati di tutte le facoltà interessati all’area marketing, alla comunicazione e alla sfera del digitale. Per scaricare la brochure e richiedere tutte le informazioni, basterà complire il form sul sito del master.