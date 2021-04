A Catania sbarca il suv totalmente elettrico

Abbattere i costi di mantenimento dell'auto, ridurre le emissioni inquinanti, ottenere prestazioni migliori nella massima silenziosità ed evitare di pagare le strisce blu nel Comune di Catania. E' possibile avere tutto questo acquistando una vettura elettrica di nuova generazione, grazie anche agli incentivi economici che il Governo sta mettendo a disposizione degli italiani per accelerare la "svolta green".

Massima potenza, elevata autonomia ed assenza di emissioni inquinanti: sono queste le caratteristiche della nuova ID.4 First, il suv urbano totalmente elettrico di casa Volkswagen, presentato a Catania presso lo showroom della concessionaria ufficiale Comer Sud. La batteria presente su questa comoda e grintosa vettura, garantisce una potenza massima pari a 150kW (206 cv), consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi. "Non ci sono più scuse per non comprare una vettura elettrica - spiega Davide Di Martino, general manager di Comer Sud - perché in tutte le città principali sono presenti le colonnine elettriche per la ricarica veloce, così come nella rete autostradale. E' inoltre possibile 'fare il pieno' di energia anche a casa propria. Un italiano medio percorre circa 40 chilometri al giorno, con ampio margine di manovra vista l'autonomia della ID.4, che può arrivare a 520 chilometri".

Oltre alle dotazioni tecnologiche di bordo, tra cui la luce adattiva dell'abitacolo, il tettuccio apribile, pc di bordo iper-connesso, il nuovo suv ha una potenza di ricarica di 11kW con corrente alternata e di 125kW con corrente continua. Non si tratta di cifre astratte, ma valori che garantiscono in maniera concreta la massima velocità nell'accumulo di energia nelle batterie ed una elevata praticità di utilizzo nella vita di tutti i giorni. Presso la concessionaria Volkswagen "Comer Sud" di Misterbianco è possibile prenotare un test drive e ricevere dagli esperti del settore tutte le informazioni su questa innovativa vettura, acquistabile con diverse soluzioni finanziarie. Tra queste, spiccano i finanziamenti agevolati, che permettono di sfruttare anche gli incentivi statali fino a 10mila euro.