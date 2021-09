Catania, terra di bellezza, cultura e tanto buon cibo da gustare

Catania è una splendida città, molto apprezzata anche come meta turistica.

Antica e affascinante, ha dato i natali a diversi personaggi noti, tra cui si ricordano il musicista Vincenzo Bellini e lo scrittore Giovanni Verga.

È anche una città ricca di storia e arte, tanto da essere dichiarata Patrimonio dell’UNESCO.

Al suo interno non mancano le chiese in stile Barocco, declinato, in Sicilia, in maniera unica, ma ospita, anche, numerosi musei, dedicati ai più disparati argomenti, dall'arte pittorica, a quella clericale, al cinema.

Lo stesso panorama naturale è degno di attenzione: la città sorge, infatti, alle pendici dell’Etna, e vanta lunghissime spiagge di sabbia scure, che costeggiano un mare di incredibile bellezza.

Catania è anche una città solare e vivace, che offre occasioni di divertimento e svago.

È, infatti, costellata di negozi e locali, dove fare shopping (anche di prodotti freschi locali) o rilassarsi davanti ad un cocktail.

Necessario, inoltre, menzionare la cucina catanese, molto ricca e varia.

Per assaggiarne le prelibatezze, si può optare per un ristorante di recente apertura, che però già si è fatto conoscere per la bontà delle proposte offerte: si tratta di Esordio 21.

Sapori della tradizione siciliana

Esordio 21, ristorante, pizzeria, lounge bar, è un locale di nuova apertura dove è possibile gustare le specialità marinare locali.

Qui è possibile trovare grande attenzione riservata sia alla elevata qualità delle pietanze, che al servizio e all’ambiente, ad un prezzo davvero competitivo.

Il menù offre deliziosi piatti in cui l’ingrediente principe è, ovviamente il pesce: sono disponibili piatti tipici siciliani come gli spaghetti polpa di ricci, pasta al nero di seppia, spaghetti alla norma e molte altri piatti della cucina siciliana.

Non mancano, inoltre, ricchi antipasti marinari tra cui vanno menzionate la pepata di cozze e il tris di ostriche, fasolari e cannolicchi.

Per non parlare della vetrina di pesce, realizzata, giornalmente, con il pescato del giorno.

Per dedicarsi un pranzo o una cena speciali, o anche per regalarsi un pasto di eccezionale bontà in compagnia di parenti o amici, è possibile prenotare il proprio tavolo con qualche giorno di anticipo, indicando al personale di Esordio 21 quale tipo di pesce si vorrebbe gustare.



Non solo specialità marinare

Se, per quanto riguarda il pesce, la vicinanza con il mare garantisce materia prima fresca e di qualità, Esordio 21 vanta anche eccellenti piatti a base di carne.

Lo chef catanese Salvo Toscano, appartenente all’associazione FIG, propone, infatti, una selezione di sicuro effetto: entrecôte, filetti e t-bone di origine, rigorosamente, argentina.



Ad un buon mangiare si deve accompagnare un buon bere; ecco perché Esordio 21 ha dedicato particolare attenzione anche a questo aspetto.

I cocktail sono preparati da un bartender professionista. Inoltre, il locale dispone di una carta dei vini originari del territorio siciliano, in grado di soddisfare qualsiasi palato.



Esordio 21 si trova a Catania, in Via Quintino Sella 14, dove i clienti troveranno, oltre ad un ambiente piacevole e moderno, un’accoglienza familiare e informale, unitamente ad un servizio discreto e professionale.

Per dare un’occhiata ai deliziosi piatti offerti e rimanere aggiornati riguardo a novità e promozioni, è sufficiente seguire le pagine Instagram e Facebook di Esordio 21.