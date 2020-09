Quali sono gli scooter più amati dai catanesi? La mobilità "smart" viaggia su due ruote

Dal lontano 1950 Amar è sempre stata al fianco dei catanesi amanti delle due ruote. La storica concessionaria di via Gabriele D'Annunzio 135/141 propone i prodotti Piaggio, Vespa e Gilera. Da diversi anni è divenuta multimarca grazie alla gamma di motociclette Ktm, Kawasaki e Casalini, produttore di minicar. Seguendo poi le nuove esigenze del mercato, sempre più orientato a soluzioni "green", Amar propone ai suoi clienti persino le biciclette a pedalata assistita VeloCity, oltre a mezzi non inquinanti come la Vespa Elettrica.

La filosofia dell'azienda, guidata dall'amministratore unico Silvia La Vecchia è "soddisfare le necessità di mobilità di ogni cliente, sia dal punto di vista delle soluzioni finanziarie e pacchetti assicurativi, che - spiega lei stessa- per quanto riguarda l'assistenza post vendita di motocicli nuovi, usati o a noleggio". C'è inoltre la possibilità di recarsi in concessionaria per usufruire dell'assistenza post-vendita in officina e di comprare accessori originali delle migliori marche e per tutte le tasche.