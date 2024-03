poliambulatorio di belpasso, l’asp 3 invia un’unità alla struttura a seguito dell’interrogazione dell’onorevole Zitelli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

“Ringrazio il commissario straordinario dell’ASP di Catania, Giuseppe Laganga Senzio, per avere accolto con tempestività le istanze del territorio e avere garantito, grazie all’assegnazione del personale dedicato, la riapertura dello Sportello amministrativo del Poliambulatorio di Belpasso”: a dichiararlo è il deputato Giuseppe Zitelli, segretario della Commissione Salute, Servizi Sociali e Sanitari all’Assemblea Regionale Siciliana. Nei giorni scorsi, il parlamentare di Fratelli d’Italia aveva trasmesso un’interrogazione con richiesta di risposta urgente scritta al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e all’assessore al ramo Giovanna Volo, per chiedere provvedimenti urgenti a favore della struttura, tra le più importanti della provincia di Catania. Provvedimenti che Giuseppe Zitelli aveva sollecitato esprimendo particolare preoccupazione a seguito della chiusura dell’Ufficio Accettazione, proprio a causa dell’assenza di operatori. Un disagio non indifferente per l’utenza del Poliambulatorio, proveniente soprattutto da Ragalna oltre che da Belpasso. La risposta dell’ASP di Catania non si è fatta attendere: una prima risorsa è già stata assegnata, ma l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania assicura che, appena possibile, ne sarà destinata un’altra. “Si tratta di un primo significativo risultato – afferma l’onorevole – ma è chiaro che occorre risolvere definitivamente la criticità della carenza di organico, che mette a rischio la continuità dell’erogazione dei servizi, a partire dall' accoglienza degli utenti”. La stessa Azienda, inoltre, fa sapere ai cittadini interessati che allo Sportello amministrativo vengono eseguite le pratiche relative all’esenzione ticket, per reddito e patologia, alla scelta e alla revoca del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta e alla tessera sanitaria.