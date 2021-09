Amministrative al rush finale, il 10 e 11 ottobre al voto 5 Comuni etnei

Sono gli ultimi giorni febbrili che mancano al voto in cinque Comuni del Catanese. A Caltagirone, Giarre, Grammichele, Ramacca e Adrano i candidati a sindaco e i candidati al consiglio sono in pieno fermento. Il 10 e 11 ottobre si voterà e i ballottaggi, per i Comuni che superano i 15mila abitanti e che non avranno un candidato che avrà raggiunto il 40% dei voti al primo turno, si teranno il 24 e il 25 ottobre (nelle stesse giornate si voterà per il primo turno di Misterbianco).

I dibattiti in diretta su Catania Today

I seggi saranno aperti dalle 7 alle 22 la domenica e dalle 7 alle 14 il lunedì, in entrambi i turni di voto. Il nostro giornale ha organizzato una serie di confronti tra i candidati a sindaco. In diretta sulla nostra pagina Facebook intervisteremo i candidati e chiederemo loro i dettagli dei loro programmi e la loro visione di amministrazione. Partiremo il primo ottobre, dalle ore 15, con gli aspiranti sindaci del Comune di Caltagirone. Ad interloquire con noi vi saranno tutti e 4 i candidati: Sergio Gruttadauria (centrodestra), Fabio Roccuzzo (centrosinistra) e i civici Roberto Gravina e Giuseppe Aliotta. A Caltagirone la sfida è quella di raccogliere lo scettro di Gino Ioppolo, uomo forte di Diventerà Bellissima, che aveva già annunciato di non volersi ricandidare. Così dopo una discussione serrata dentro il centrodestra - con candidature avanzate e poi ritirate - c'è stata convergenza sul nome dell'ex consigliere Sergio Gruttadauria di Forza Italia che dovrebbe vedere unità piena di intenti, specie dopo il ritiro dell'autonomista Alparone che lo sosterrà. Gli altri competitor sono Fabio Roccuzzo, sostenuto dall'alleanza tra Pd e M5S - che vedrà anche un numero di liste civiche a supporto e con la presenza del fratello del deputato regionale Cappello come assessore designato -, e Roberto Gravina, sostenuto da un progetto civico e con qualche simpatia per il sindaco di Messina Cateno De Luca. Ultima competitori è Giuseppa Aliotta, anche lei sostenuta da un progetto improtato al civismo.

Il 2 ottobre, sempre a partire dalle 15, si confronteranno su Catania Today i candidati sindaco del Comune di Giarre. Hanno tutti accettato il nostro invito tranne Leo Cantarella. Quindi prenderanno parte al dibattito Patrizia Lionti, Elia Torrisi, Angelo D'Anna (sindaco uscente) e Leo Patané. Cantarella ha presentato sei liste, tra di esse vi sono quelle di Sammartino e Sudano (Quadrifoglio) e una che fa riferimento a FdI (Conservatori e riformisti); Angelo D'Anna, il sindaco uscente, si candida sotto le insegne del civismo, ed Elia Torrisi con la lista Giarre 2050 è il punto di congiunzione del M5S, sponsorizzato dal senatore pentastellato Anastasi dopo che il giovane aspirante sindaco aveva tentato l'elezioni alle Europee con +Europa. Leo Patané, sostenuto da 5 liste che raccolgono il mondo di Forza Italia, della Dc e del civismo e Patrizia Lionti, la candidata che doveva unire il centrodestra che poi ha fatto altri "ragionamenti". La Lionti si è presentata comunque sotte le insegne del civismo con una lista a sostegno.

Avremmo voluto organizzare gli stessi dibattiti per i Comuni di Grammichele, Ramacca ed Adrano ma purtroppo non è stato possibile. Alcuni candidati hanno categoricamente rifiutato il confronto pubblico, altri hanno declinato l'invito, altri ancora avevano degli impegni già fissati. Spiace per chi aveva accettato - e che ringraziamo - e per gli elettori che avrebbero avuto un'occasione di approfondimento rispetto ai programmi dei candidati.