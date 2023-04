Elly Schlein: "Per Catania una visione di futuro che punti sulla giustizia sociale" | Video

"Domani il Governo porta in Consiglio dei Ministri un decreto che hanno chiamato 'Lavoro' e dovrebbe chiamarsi 'precarietà e povertà', perché hanno scelto di estendere il ricorso ai contratti a termine. Vorrei che venissero qui, in mezzo ai giovani che fanno i conti con contratti che dureranno pochi mesi e non sanno se li avranno ancora il giorno dopo. Vogliamo proporre un'idea diversa, anche qui a Catania". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, oggi in città per sostenere la candidatura a Sindaco di Maurizio Caserta