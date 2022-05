ItalExit, Ketty Rapisarda sarà la coordinatrice provinciale etnea

Si struttura ItaleXit in provincia di Catania: a seguito di una riunione nella sede di via Del Bosco di Catania tra i delegati provinciali per l'elezione delle proprie cariche politiche sono emersi i nomi che rappresenteranno il partito di Paragone. E' avvenuta l'elezione, per acclamazione, della coordinatrice politica provinciale di Ketty Rapisarda (già sindaco di Tremestieri Etneo), del coordinatore provinciale organizzativo Giuseppe Raineri e della tesoriera provinciale,Antonietta Narcisi. "Una rappresentanza con una impronta al femminile che ha incontrato il plauso del coordinatore politico regionale Luigi Savoca e del coordinatore organizzativo regionale Santo Musumeci", dice la nota del partito.