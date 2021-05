Viagrande, apertura simbolica dell'area sgambamento per i cani

“Domenica pomeriggio alle ore 17 si terrà, nel pieno rispetto della normativa anti-assembramento, l’apertura simbolica dell’area dedicata allo sgambamento dei cani realizzata accanto all’isola ecologica di via Poio. A breve saranno resi noti i giorni e le fasce orarie nei quali, dalla prossima settimana, sarà possibile fruire e visitare l’agility dog” lo rende noto il sindaco di Viagrande, Francesco Leonardi.

“L’area è stata oggetto di un preliminare intervento di livellamento, cui è seguito il posizionamento delle attrezzatture cinofile volte a favorire oltre allo sgambamento anche l’attività fisica degli amici a quattrozampe” prosegue Leonardi. “Si tratta di un intervento ideato, voluto e realizzato in piena sinergia con l’assessore Carmelo Gatto e che viene incontro alle numerose richieste pervenute in questi anni. L’utilizzo dell’area è soggetto ad apposito regolamento comunale, disponibile sul sito istituzionale dell’ente. I cani avranno così la possibilità di svolgere attività fisica, di giocare e socializzare in uno spazio recintato, esclusivamente dedicato a loro e sotto il vigile controllo dei proprietari” conclude il sindaco di Viagrande.