Tiziana Drago (Fdl) su crisi in Ucraina: "Coordinare accoglienza minori con Onu e Unione Europea"

"Oggi, su mia richiesta, in commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza verrà audita la dottoressa Yuliya Dynnichenko, Presidente dell'associazione 'Nuovi confini Onlus' con sede a Catania, riguardo le iniziative da adottarsi a favore di bambini ed adolescenti, ormai senza genitori, provenienti dalla zona di conflitto di quello che fino a poche settimane fa fungeva da 'stato cuscinetto'. Ritengo infatti assolutamente necessario, in questa fase, coordinare un'accoglienza intelligente e sicura, in special modo a tutela dei minori non accompagnati". Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d'Italia Tiziana Drago. "A tal fine -annuncia- ho depositato un emendamento al decreto Ucraina, chiedendo di riconoscere una sorta di prelazione nell' accoglienza da parte di realtà istituzionali o del terzo settore accreditate, che abbiano contezza e consapevolezza della situazione specifica di ogni bambino e che, grazie all'ausilio di psicologi e pedagogisti bilingue, offrano strumenti ed interventi adeguati ad assicurare la protezione dei bambini da potenziali ulteriori traumi. La fase di affidamento successiva deve quindi avvenire in maniera oculata e con raziocinio prevedendo, ad esempio, che all'ingresso in Italia venga effettuata una raccolta banca dati". "Il rischio di tratta di esseri umani, donne e bambini -avverte- è altissimo e già qualche caso è stato registrato nel passaggio dalla Polonia alla Germania. Sarebbe anche importante che l'UE regolarizzasse il tutto, prevedendo un sistema di temporanea accoglienza, già quando i profughi varchino la soglia del confine ucraino verso l'Europa e che l'ONU provvedesse ad una risoluzione, fondamentale per coordinare l'azione soprattutto tra gli Stati europei limitrofi all'Ucraina, nonché a livello internazionale".