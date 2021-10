Oltre 2 milioni e mezzo di euro per interventi di riqualificazione ambientale a Catania e provincia

Sono state firmate dal Sindaco Salvo Pogliese, nella doppia veste di primo cittadino del capoluogo e rappresentante dell’ente metropolitano di Catania e dal responsabile della Gestione dei Processi Amministrativi di Terna Adel Motawi, le convenzioni tra Terna e il Comune di Catania e la Città Metropolitana di Catania per le misure di compensazione e riequilibrio ambientale legate all’elettrodotto a 380 kV “Paternò-Pantano-Priolo” e alla Stazione Elettrica di Vizzini.

Il contributo che Terna erogherà al Comune di Catania ammonta a 1,74 milioni di euro, mentre la Città Metropolitana riceverà in totale 800 mila euro. L’erogazione delle compensazioni è vincolata alla realizzazione di specifiche opere di riqualificazione ambientale, urbanistica e infrastrutture pubbliche che sono definite dai due enti pubblici e condivise da Terna.

“L’amministrazione comunale - ha detto il sindaco Salvo Pogliese - ha identificato interventi particolarmente rilevanti per il territorio in zone strategiche della città, come ad esempio opere di riqualificazione di spazi pubblici nella zona del waterfront dall'ingresso del porto in via Dusmet a piazza Giovanni XXIII, nella stazione centrale ma anche un parco giochi a Librino e aree verdi e videosorveglianza per la tutela ambientale nelle zone periferiche. La stipula delle convenzioni con Terna -ha aggiunto Pogliese- costituisce un importante segnale di attenzione verso il territorio e per questa ringrazio l'azienda che sta realizzando il potenziamento dell'elettrodotto e che con questo trasferimento di risorse ci consente di fare lavori manutenzione che non abbiamo potuto fare a causa del dissesto e della montagna di debiti che abbiamo ereditato. Una boccata d'ossigeno –ha concluso il primo cittadino- per compiere lavori che in qualche caso sono attesi da decenni. Come la pietosa condizione di piazza dei Martiri una volta chiamata <>, lasciata in stato di abbandono e ora che potrà finalmente essere rimessa a nuovo: sarà la prima opera che verrà realizzata, grazie a un progetto di 400 mila euro che abbiamo redatto e che a breve verrà mandato in gara, perché contiamo di aprire i primi cantieri tra gennaio e febbraio”.

Il sindaco Pogliese, ha annunciato quali saranno in dettaglio le opere che verranno realizzate con le opere di compensazione ambientale: manutenzione straordinaria e ripristino verde esistente e impianto illuminazione Led multicolor; Piazza Martiri della Libertà – riqualificazione degli spazi a verde e pedonali; interventi di riqualificazione parziale di via Dusmet dal porto a piazza dei Martiri; Parco Giochi inclusivo in via Castagnola a Librino; telecamere per la vigilanza contro scarico abusivo di rifiuti in aree di sosta stradale nell'area metropolitana di Catania; riqualificazione degli spazi urbani all'interno del confine del cimitero e di piazza delle Belle nel quartiere del vecchio San Berillo. Quanto agli 800 milioni di euro destinati da Terna alla città metropolitana etnea, Pogliese ha annunciato che 100 mila euro verranno destinati a quattro interventi di manutenzioni nei comuni di Vizzini, Mineo. Licodia Eubea e Militello Val di Catania. Altri 700 mila saranno utilizzati per l'illuminazione della strada che immette nel Maas, il grande mercato agroalimentare nella zona Bicocca di Catania, una struttura commerciale all'ingrosso la cui strada di servizio è ancora carente dell'impianto di illuminazione pubblica.

Le opere

L'elettrodotto Paternò-Pantano-Priolo, una volta completato, garantirà un miglioramento dell'affidabilità e della sicurezza della rete elettrica della Sicilia Orientale, con la riduzione dei rischi di blackout. Notevoli anche i benefici di natura paesaggistica: 63 km di nuove linee a fronte di 155 km di linee aeree dismesse e 400 vecchi tralicci demoliti. Benefici ambientali sono invece legati alla nuova Stazione Elettrica di Vizzini, che consentirà di immettere in rete la piena potenza prodotta dagli impianti da fonte rinnovabile non programmabile, attualmente non completamente sfruttata.

Alla firma della convenzione hanno partecipato anche gli assessori comunali ai Lavori pubblici e Urbanistica, Enrico Trantino, Pippo Arcidiacono. Manutenzioni e mobilità e quello alle politiche comunitarie Sergio Parisi, il direttore dell' Urbanistica comunale, Biagio Bisignani, il capo di gabinetto del Comune, Giuseppe Ferraro, e quello della Città metropolitana, Giuseppe Galizia coi tecnici del Comune che seguiranno l'esecuzione dei progetti.