Acireale, approvati tre progetti di utilità collettiva

Sono stati attivati di recente tre “Progetti di utilità collettiva (Puc), secondo le direttive impartite dall’assessore alle Politiche sociali del comune di Acireale, Palmina Fraschilla.

Si tratta di “Andiamo in biblioteca”, per il quale è prevista la partecipazione di 4 beneficiari ai quali spetterà garantire supporto educativo e logistico, “Custodia nelle ville comunali”, con prevista la partecipazione di 10 beneficiari, e “Piccola manutenzione del verde nelle ville comunali”, anche questo con 10 beneficiari.

“A fronte di un contributo economico destinato al nucleo familiare – ha osservato il vicesindaco Fraschilla – i percettori del reddito di cittadinanza che hanno sottoscritto il “Patto per l’inclusione” o il “Patto per il lavoro” si impegnano a svolgere i progetti utili per il Comune in cui risiedono, affiancando il personale in organico. Ad oggi – ha aggiunto l’assessore alle Politiche sociali - sono state deliberate 32 schede progettuali che abbracciano gli ambiti formativo, sociale, culturale, artistico, ambientale e di tutela dei beni comuni”.