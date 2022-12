Acireale, la consigliera Pittera aderisce a Forza Italia: si ricostituisce il gruppo consiliare azzurro

Nel corso della seduta di Consiglio comunale di ieri, il consigliere Sara Pittera ha dichiarato la sua adesione a Forza Italia, esprimendo la sua vicinanza politica all'area che fa riferimento a Marco Falcone. Alla luce di tale passaggio tra le fila forziste, torna la costituzione del gruppo consiliare di Forza Italia in seno al civico consesso acese, posto che, ai sensi del regolamento comunale vigente, occorrono almeno 3 membri per formare un gruppo consiliare. Subito dopo la dichiarazione del consigliere Pittera, ha preso la parola il consigliere D’Ambra (che sarà il capogruppo) che, assieme al consigliere Sebi Spadaro (vicecapogruppo), ha manifestato soddisfazione per la scelta politica operata dalla collega, “persona di valore – ha affermato D’Ambra - che ha dimostrato passione e voglia costruttiva di impegnarsi per la sua città”.

"Diamo un affettuoso benvenuto alla consigliera Pittera - ha dichiarato Marco Falcone - siamo felici di un'adesione che accresce il radicamento e la capacità d'azione del partito ad Acireale. Un grazie agli amici consiglieri D'Ambra e Spadaro e a tutti coloro che ogni giorno si spendono con generosità e serietà. Nella nostra provincia, Forza Italia conferma il proprio percorso di efficace riorganizzazione e di costante aggregazione di nuove energie nell'area liberale e popolare del centrodestra. In vista delle Amministrative acesi - conclude il commissario provinciale Falcone - saremo impegnati, con gli alleati del centrodestra, a favorire una proposta politica che restituisca alla città un governo locale finalmente all'altezza".