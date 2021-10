Elezioni comunali: ad Adrano scende l'affluenza al voto, Misterbianco verso la vittoria del Centrodestra

Seggi aperti, per il ballottaggio, stamane alle 7 ad Adrano. I seggi chiuderanno alle 14 e subito dopo si procedera' allo spoglio delle schede. A Misterbianco, comune sciolto per mafia chiamato alle urne per scegliere il sindaco, si è votato solo ieri per il primo turno