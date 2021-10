Mancuso ribalta il risultato e vince: è sindaco di Adrano

E' Fabio Mancuso a vincere la sfida, tutta a destra, per la poltrona di sindaco di Adrano. Mancuso, già sindaco due volte, ha ottenuto il 50,47% dei voti contro Carmelo Pellegriti, sostenuto da FdI e Udc, che si ferma al 49,53%. Ha ribaltato dunque l'esito del primo turno e ha ottenuto la "forza" necessaria con l'altro competitor Agatino Perni. Come annunciato dallo stesso Mancuso stasera terrà un comizio di ringrazimento in piazza San Nicolò.