Lavoratori aeroportuali, Suriano (M5S): "Cassa integrazione più lunga e più fondi"

Un allungamento della cassa integrazione “Covid” per i lavoratori del sistema aeroportuale, una integrazione con il “fondo di solidarietà per aeroportuali” e un’importante iniezione di liquidità per il sistema degli aeroporti. Sono questi i risultati annunciati da Simona Suriano, deputata M5S, che ha visto l'approvazione di un suo emendamento alla legge di Bilancio che consentirà di dare respiro al settore.

“La pandemia ha duramente colpito il settore dei trasporti aeroportuali e i suoi lavoratori - ha detto Suriano -. Di recente ho incontrato i vertici della società di gestione di Catania e i rappresentanti dei lavoratori. Lo scalo etneo è uno dei più importanti del Mezzogiorno e uno di quelli che aveva fatto registrare tassi di crescita notevoli. Con l’arrivo del Covid19 il crollo del traffico ha portato ripercussioni pesanti in primis sui lavoratori e per questo già in occasione del Dl Agosto avevo proposto un emendamento per sostenere concretamente il settore”.

“Adesso la mia proposta è stata inclusa nella legge di bilancio e consentirà di sostenere i lavoratori e le società di gestione. La cassa integrazione Covid sarà allungata di ulteriori 12 settimane e sarà integrata con le risorse del fondo voli, in modo tale da garantire un sostegno adeguato a migliaia di famiglie. Inoltre per il 2021 è previsto un fondo di 500 milioni da parte del Ministero dei Trasporti per sostenere il sistema aeroportuale italiano. Così facendo abbiamo teso la mano a tutto il settore che, specie in Sicilia, rappresenta una parte cospicua dell’economia“, ha concluso la deputata.