Comuni al voto nel Catanese, l'affluenza definitiva

E' stata del 54,68% l'affluenza ad Adrano. Nella città adranita i competitor alla carica di primo cittadino sono Gaetano Birtolo (civico, con una lista); Vincenzo Calambrogio (Pd-M5S-Adrano Bene Comune); Fabio Mancuso (Movimento per Adrano-Rinasce Adrano-Adraniti sempre); Carmelo Pellegriti (Udc-Fratelli D’Italia-Il Quadrifoglio-Mettiamoci il Cuore-Insieme si può, Vivere a colori); Agatino Perni (Sfida collettiva-Adrano Protagonista-Adrano siamo noi).

A Caltagirone la percentuale d'affluenza è del 58,42% la sfida è tra Giusy Aliotta sostenuta dal Movimento cittadino Zia Peppina; Fabio Roccuzzo sostenuto dal Movimento 5 Stelle, dal Partito Democratico, da Bene in comune, da Cittadini volenterosi, da Cives e da Futura; Roberto Gravina sostenuto da Roberto Gravina sindaco Caltagirone sempre e x sempre; Sergio Gruttadauria sostenuto da Fratelli d'Italia, da Caltagirone al Centro, da Caltagirone Domani, da Il Quadrifoglio, da #diventeràbellissima, da Forza Italia Berlusconi per Gruttadauria, da Democrazia Cristiana e da Moderati per Gruttadauria sindaco.

A Grammichele è del 48,76% l'affluenza alle urna. A sfidarsi per la carica di sindaco sono Antonio Aiossa, Pippo Greco, Davide Malaspina e l’uscente Giuseppe Purpora.

A Giarre al voto sono andati il 58,71% degli aventi diritto e i candidati sono: Angelo D'Anna (Lista Città Viva 2026); Leo Cantarella ( Lista Il Quadrifoglio, Prima Giarre, Giarre torna città, Siamo giarresi, Orgoglio Nuova Giarre, Conservatori e Riformisti); Patrizia Lionti ( Lista Impegno comune); Leo Patanè (Forza Italia per Patanè, Noi per Giarre, Democrazia Cristiana, #Progettiamo Giarre, Giarre Attiva); Elia Torrisi (Lista Giarre 2050).

Sfida a cinque a Ramacca, dove l'affluenza è del 47,20%: Giuseppe Limoli (Lista “Ramacca per amore”); Giuseppe Lanzafame (lista “È ora di cambiare”); Nunzio Vitale (lista “Ramacca costruiamo una bella storia”); Salvatore Albelice (lista “Nuova Ramacca e Libertinia”); Teresa Corallo (Movimento 5 Stelle).