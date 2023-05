Aggressione autista Atms, Savoca: "Catania è un Far West"

"Catania è un Far West dove un onesto lavoratore può rischiare la vita in pieno centro. Denunciamo la carenza di controllo del territorio, sebbene non manchi l'impegno delle forze dell'ordine. Ma la città è senza risorse per la sicurezza e succede da anni." Così Gabriele Savoca, candidato sindaco per la lista "Sud chiama Nord" commenta il terribile episodio di stamane che ha visto l'aggressione di un autista dell'Amts da parte di un energumeno. "Siamo vicini al lavoratore a cui va tutta la nostra solidarietà. Lavorare non deve essere un atto eroico, ma bensì la normalità che questa città ha perduto da tempo".