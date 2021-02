Al via i lavori di sicurezza stradale nel tratto provinciale di via Aci Castello

"Questa mattina gli operatori della Pubbliservizi SPA hanno iniziato i lavori di ripristino e di messa in sicurezza del tratto di pertinenza della Città Metropolitana di Catania di via Acicastello". Ad annunciarlo è il consigliere Salvo Tosto (FDI) che nei giorni scorsi, interloquendo con l’onorevole Gaetano Galvagno e il sindaco della Città Metropolitana Salvo Pogliese, ha segnalato le criticità riscontrate dagli automobilisti, non solo locali, su via Acicastello. "Si tratta di circa 350 metri stradali di pertinenza dell’ex provincia che, oltre a necessitare interventi di manutenzione, risultava spoglia di dispositivi e segnaletica indispensabili a garantire sicurezza durante la percorrenza", precisa il consigliere.

"Quando si fa riferimento alla sicurezza stradale parliamo anzitutto di vite umane da preservare. Purtroppo, il tratto stradale oggetto dell’intervento è già tristemente noto alle cronache per precedenti incidenti, anche mortali", afferma il sindaco Salvo Pogliese. "Pertanto, l’istanza del consigliere Salvo Tosto è stata accolta e ha trovato risposte nell’immediato, esattamente come avverrà per le segnalazioni future".

Su via Acicastello sarà ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale e sostituito il guardrail. Gli alberi e la vegetazione a ridosso della carreggiata beneficeranno di interventi di potatura. Verranno inseriti i dispositivi di sicurezza per l’aumento di visibilità notturna e installate bande sonore orizzontali. "Tutto questo - conclude Gaetano Galvagno - permetterà agli automobilisti di viaggiare in modo più agevole e soprattutto più sicuro, a vantaggio dei servizi di uno dei comuni che registra maggiori flussi turistici e culturali dell’hinterland etneo".