Nubifragio a Scordia, Saitta (M5S) attacca Musumeci: "Spieghi ritardi nella spesa dei fondi per il 2018"

Eugenio Saitta - deputato scordiense del Movimento Cinque Stelle -a margine della visita del presidente Regione Sicilia nella cittadina della Piana ha puntato il dito sui ritardi relativi alla spesa dei fondi stanziati per l'evento alluvionale del 2018.

“La visita a Scordia del presidente della Regione Nello Musumeci - dice Saitta - sarebbe stata un’occasione per parlare di presenza di tutti i ritardi che la struttura regionale ha, fino ad oggi, avuto nello spendere la risorse stanziate dal governo nazionale ormai da tre anni, dopo l’alluvione del 2018. Si sarebbe inoltre potuto parlare degli errori nel piano di riparto dei ristori del 2018 e dei lavori effettuati dopo gli eventi del 2018 che non hanno retto alla nuova ondata di maltempo di pochi giorni fa. Si sarebbe potuto, ma così non è stato. È un’occasione di dialogo persa, soprattutto per le tantissime attività che avrebbero voluto rappresentare al presidente tutte le loro paure".

Poi il deputato pentastellato ha proseguito: "Sono molto preoccupato per la situazione delle aziende agricole, molte sono state distrutte e hanno ricostruito senza aiuti dopo l’alluvione del 2018, oggi nuovamente distrutte da questa nuova alluvione. Penso alle strade interpoderali distrutte, ai piccoli agricoltori. Oggi Scordia ha bisogno di parlare di ricostruzione, a partire dai fondi del 2018, e futuro sarebbe un bel segnale che la commissione agricoltura all’Ars si riunisse nel paese che è stato epicentro di questo alluvione",