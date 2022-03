Alluvione del 2018, Foti (Attiva Sicilia): “Al via le domande per gli aiuti agli agricoltori siciliani colpiti”

“Al via le istanze di pagamento per il risarcimento alle 610 imprese agricole siciliane che hanno subito i danni dall’alluvione del 2018. Gli ispettorati provinciali dell’agricoltura hanno ricevuto, infatti, la direttiva per erogare i sostegni a valere sul fondo da 6 milioni di euro della Protezione civile”. Lo annuncia Angela Foti, vicepresidente dell’Ars e deputata regionale di Attiva Sicilia.

Le disposizioni inviate dall’assessorato regionale all’Agricoltura contengono le indicazioni su come erogare gli aiuti e la documentazione richiesta alle imprese. I lavori realizzati vanno rendicontati sino all’importo effettivamente erogabile ammesso a finanziamento e non come inizialmente previsto al 100%. L’istanza di pagamento dovrà essere corredata dal quadro tecnico economico consuntivo, comprensivo delle competenze tecniche. Sono ammissibili a contributo anche i lavori di ripristino effettuati in economia, contributi in natura e le fatture in originale. La scadenza delle domande è il 31 agosto 2022.

Prevista anche la cumulabilità con gli aiuti richiesti per i danni alle produzioni agricole a valere sul Fondo di solidarietà nazionale da 14 milioni. La cumulabilità dei due benefici in un primo tempo non era stata erroneamente riconosciuta. “L'assessorato, che ringrazio, – afferma Foti – ha, nei limiti delle risorse stanziate, recepito le indicazioni da me proposte in commissione Attività produttive ed è in procinto di autorizzare anche la seconda tranche di aiuti”.