Almaviva, FdI: "Soddisfatti per l'impegno del Governo, continueremo a monitorare situazione"

"Dopo aver partecipato, in rappresentanza dei territori coinvolti, al tavolo di confronto di oggi riunitosi per la risoluzione della vertenza Almaviva Contact, esprimiamo soddisfazione per quanto si sta facendo, grazie anche al coordinamento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sulla possibile risoluzione di questa crisi occupazionale". Lo dichiarano i senatori siciliani di Fratelli d'Italia Raoul Russo e Salvo Pogliese. "Nello specifico, è importante registrare l'apertura del Ministero della Salute ad elaborare bandi che possano dare risposte ai lavoratori e del Ministero del Lavoro per la disponibilità a finanziare interventi di integrazione salariale che mettano in sicurezza i lavoratori interessati dalla vertenza. Il tutto nell’attesa di individuare soluzioni di continuità occupazionale. Registriamo anche positivamente, proseguono, la volontà dell'azienda Almaviva di attivarsi, per quanto di competenza, ad utilizzare gli ammortizzatori sociali per le risorse occupazionali prive di commesse operative. Continueremo ad attenzionare la vicenda e ci teniamo a disposizione per eventuali interventi parlamentari, coinvinti che si debba definire la soluzione migliore per i lavoratori coinvolti", concludono.