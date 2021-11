Ambiente, Saitta (M5S): "Da Pnrr fondi per bonificare 35 siti ex industriali"

"Bonifiche di siti orfani sono 3 in provincia di Catania le aree che verranno sanificate grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un risultato raggiunto grazie al prezioso lavoro della sottosegretaria alla Transizione Ecologica Ilaria Fontana (Movimento 5 Stelle) che ha seguito con attenzione l'iter del decreto e l'assegnazione di questi fondi per i diversi territori, portando a compimento un'azione iniziata dal ministro Sergio Costa con il suo decreto del 29 dicembre del 2020 che aveva stanziato i primi 106 milioni di euro. Ora il Ministero della Transizione Ecologica stanzierà altri 500 milioni di euro del PNRR, per un finanziamento totale di 606 milioni di euro per la bonifica di questo tipo di luoghi inquinati”, a comunicarlo in una nota è il deputato etneo M5S Eugenio Saitta. "Parliamo a livello nazionale di circa 270 "siti orfani" in tutta Italia, quei siti ex industriali contaminati la cui responsabilità dell'inquinamento ormai non è più attribuibile a nessuno per fatti come discariche abusive, interramenti illeciti, utilizzo di compost non a norma su terreni agricoli anziché in impianti idonei al suo smaltimento. In questi luoghi, in precedenza non era mai stata avviata nessuna procedura di bonifica con relativo stanziamento di fondi”. “A metà novembre le Regioni, tra cui la Regione Siciliana hanno comunicato l'elenco dei propri ‘siti orfani’ al Ministero per la Transizione Ecologica . Si tratta complessivamente di 35 luoghi in Sicilia e precisamente 3 in provincia di Catania per complessivi 623mila metri quadrati di superficie da bonificare. Tra i siti in provincia di Catania che saranno bonificati, vi è anche la Ex cartiera Siace di Fiumefreddo. Per la bonifica di quell'area sono stati stanziati 470 mila euro. Stanziamenti importanti anche per la bonifica che toccherà il territorio di Lentini, al confine con quello di Scordia nell’area di contrada Armicci - per un’area di 195mila metri quadri - e per l'area di Alba sud, sempre nelle vicinanze di Lentini. Per sanificare questi luoghi verranno assegnati una parte dei 606 milioni di euro destinati a questo tipo d’intervento”, spiega Eugenio Saitta. "La tutela ambientale è uno dei pilastri del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le bonifiche dei nostri territori, rappresentano il cuore della Transizione Ecologica andando a sanare anni di incuria spesso sfociati in attività illecite. Misure come questa, che creano tra l’altro occupazione , ne accelerano quegli obiettivi di sostenibilità ambientale come da sempre sostenuto dal Movimento 5 Stelle”, conclude Saitta