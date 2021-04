Ambulanti, Bottino (Db): "Prorogare termini per rinnovo licenze"

"C'è una corsa contro il tempo. La direzione attività produttive, infatti, non potrà assolutamente riuscire a lavorare in tempo utile tutte le pratiche,visto il poco personale a disposizione", dice il consigliere comunale

Il capogruppo di Diventerà Bellissima in consiglio comunale, Daniele Bottino, è intervenuto per quanto concerne il settore degli esercenti ambulanti. Infatti il 31 dicembre 2020 sono scadute tutte le licenze, circa 2000, relative ai suoli pubblici degli ambulanti nelle aree mercatali, chioschi e paninari. Esse dovranno essere rinnovate entro il 30 giugno 2021.

"Personalmente - dice Bottino - in qualità di capogruppo e di vice presidente della commissione comunale "mercati" ho portato avanti diverse proposte in questi ultimi mesi che sono state accolte e fatte proprie da diversi parlamentari e dal governo regionale, arrivando al raggiungimento di importanti obiettivi che hanno semplificato l'eventuale rinnovo delle licenze. Ma oggi ci troviamo davanti al vero grande problema e cioè la corsa contro il tempo.La direzione attività produttive, infatti, non potrà assolutamente riuscire a lavorare in tempo utile tutte le pratiche visto il poco personale a disposizione".

"Pertanto voglio lanciare un vero e proprio grido d'allarme - prosegue il consigliere - prima che possano nascere problemi e scoppiare un enorme caos". Secondo il consigliere occorre una proroga almeno fino al 31 Dicembre 2021 per il rinnovo delle licenze e servirebbe inoltre creare un "gruppo di lavoro" mettendo a disposizione dipendenti comunali di altre direzioni in aggiunta a quelli delle attività produttive, per poter lavorare in tempo utile le circa 2000 pratiche di rinnovo.

"Occorre inoltre - evidenzia Bottino - creare delle organizzazioni interne ai mercati, magari coordinate dai rappresentanti degli ambulanti ,che possano occuparsi, snellire e garantire che le pratiche arrivino complete e senza errori alla direzione attività produttive. Questo sia per evitare il rallentamento dei rinnovi, ma soprattutto per creare uno staff che possa rapportarsi con le attività produttive, dando le giuste informazioni ed indirizzando in maniera corretta gli ambulanti, senza creare confusione". A ciò, secondo il consigliere, servirebbe una squadra di tecnici comunali che possano lavorare nell'aggiornare, censire e tracciare il perimetro delle aree mercatali, ad oggi ferme da decenni.