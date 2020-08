Amministrative, il candidato sindaco Alfio Cristaudo presenta la lista "Vivi Pedara"

Si chiama “Vivi Pedara” la lista civica che sosterrà la candidatura di Alfio Cristaudo a Sindaco di Pedara. Una lista civica che raccoglie in sé non solo componenti del Pd e della società civile ma anche esponenti del centro destra come , Francesco Laudani vice sindaco uscente, Mario Laudani presidente del Consiglio e Salvatore Torrisi proveniente da un ‘altra esperienza civica. Tutti uniti nell’impegno comune per Pedara. Un gruppo trasversale che si identifica in uomini, donne e tanti giovani, con la passione e la voglia di mettere al primo posto il territorio. Cristaudo dunque scioglie la riserva ed è in corsa per la poltrona di primo cittadino: “La composizione della lista e il programma elettorale sono il frutto dei lavori svolti dai tavoli tematici organizzati durante “Pedara Lab”, il confronto con il mondo delle associazioni e le forze vitali della città. Perché sostenere “Vivi Pedara”? Perché desideriamo vivere e far vivere Pedara attraverso un percorso condiviso di appartenenza al territorio, perché ci siamo messi in ascolto delle esigenze dei pedaresi, e soprattutto perché ci siamo resi conto dei punti di debolezza della nostra realtà e ci impegniamo a superarli”. Nel corso della presentazione della lista nel nuovo comitato elettorale di Corso Ara di Giove 93 a Pedara, è stato presentato da Cristaudo anche il logo , il progetto ed i compenti della lista. “Abbiamo deciso di evidenziare nel logo l’Etna perché, per noi è importante rimarcare che il nostro “vulcano” distrugge ma crea anche da secoli. Vivi per noi significa amare, proteggere, promuovere e migliorare Pedara, in un continuo percorso evolutivo capace di riportare Pedara agli splendori che merita. Il colore verde nel logo rappresenta la speranza nel costruire insieme un futuro migliore, ed il rosso del fuoco, simboleggia la passione, ma anche le difficoltà in cui la montagna ci mette, difficoltà che ben conosciamo e che non intendiamo sottovalutare, trasformandole in opportunità di crescita”. Alla presentazione ufficiale della lista “Vivi Pedara” era presente il deputato regionale Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd, ex sindaco di Pedara e da sempre rappresentante politico vicino alle esigenze del territorio.

