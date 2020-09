Amministrative, Laura Iraci candidata nella lista “San Giovanni La Punta Protagonista"

Laura Iraci rompe il silenzio e annuncia la propria candidatura nella lista “San Giovanni La Punta Protagonista”. "La passione e l’impegno, in politica come nella nostra vita quotidiana - esordisce in una nota la candidata - sono valori che, seppur radicati, si rinnovano a prescindere dalle scelte che prendiamo per libero arbitrio o quale conseguenza legata altri fattori". Oggi, con orgoglio e alto senso di responsabilità nei confronti delle persone che in questi anni mi hanno sostenuta attivamente a San Giovanni La Punta - continua l’avvocato Laura Iraci - ufficializzo la mia candidatura nella lista “San Giovanni La Punta Protagonista” a sostegno del sindaco Nino Bellia con il quale ho condiviso il mio percorso in consiglio comunale negli ultimi cinque anni. Nell’ottica della continuità rispetto al lavoro svolto sino ad oggi - spiega la candidata - vorrei fortemente restare a servizio della comunità puntese, tra i banchi del civico consesso. 'Continuiamo a difendere il nostro futuro' non è solo uno slogan ma una dichiarazione di intento fermo e irremovibile per noi e per i nostri figli", puntualizza la candidata. "Grazie alla sinergia instaurata con Luca Rapisarda, responsabile della lista 'San Giovanni La Punta protagonista', che ringrazio per l’accoglienza, abbiamo tutti la possibilità di perseguire questo importante obiettivo comune. Colgo l’occasione per augurare a tutti i candidati il mio caloroso in bocca al lupo, auspicando una campagna elettorale corretta verso gli avversari, propositiva e carica di quegli ideali che caratterizzano una politica e una competizione sana e trasparente", conclude.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.