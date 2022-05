Licodia Eubea, Santo Randone annuncia la sua candidatura a sindaco

Meno di un mese alle amministrative, e a Licodia Eubea Santo Randone è ufficialmente in corsa per la fascia di primo cittadino con il progetto “Licodia che vogliamo”. Quasi dieci anni al servizio della città, in qualità di vice sindaco e assessore, e adesso, forte della grande esperienza maturata, arriva la voglia di fare un ulteriore passo in avanti.

Da 18 anni nel settore dell’emergenza 118, e da sempre impegnato nel mondo del sociale e delle associazioni, si definisce “figlio di questa terra, marito e padre. "Sono molto legato al mio Paese, – continua - lo amo e mi sono sempre impegnato per renderlo un posto migliore in cui vivere, lavorare e studiare”.

Ha ricoperto le deleghe ai lavori pubblici all’urbanistica, dalla sanità al verde pubblico, dal cimitero ai servizi sociali. E poi l’impegno per la risoluzione della crisi idrica: “E ancora, tra le altre cose, la convenzione con l’Ispettorato Forestale – ricorda - per fare in modo che i miei concittadini dell’antincendio potessero rendersi utili per la manutenzione delle aree verdi, di parchi e giardini. In ultimo l’emergenza Covid, che mi ha visto in prima fila con la creazione dell’hub vaccinale, insieme ad un gruppo di medici locali e di volontari. Abbiamo fatto un grande lavoro, arrivando alla somministrazione di più di 2000 vaccini. Tutto a costo zero per le casse dell’Ente, anche grazie all'ottima collaborazione con i dipendenti comunali".

"Adesso mi sento pronto per mettere a disposizione dei cittadini la mia esperienza, forte della consapevolezza di avere una squadra improntata ai valori della sana politica che mi segue e si fida di me. Un gruppo di persone molto motivate, sia neofite della politica che esperienti, che sanno bene che c’è tanto da fare per la nostra Licodia, e che vogliono spendersi con passione e dedizione. Il programma è in fase di completamento e sarà presentato a breve, così come la mia squadra assessoriale e i candidati della lista Licodia che vogliamo", conclude Randone.