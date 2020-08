Amministrative: Raffaele Trovato si candida a Sindaco di Trecastagni

Raffaele Trovato, classe 1991, trecastagnese, laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Catania, da sempre impegnato nel sociale e nelle realtà studentesche, ha già ricoperto la carica di consigliere comunale nel suo paese ed assessore con deleghe ai Sport, Turismo e Spettacolo, Politiche Giovanile e Urbanistica.

"Insieme a tanti amici, simpatizzanti e sostenitori abbiamo deciso di mettere in campo una proposta politica nuova - spiega nella lettera che motiva la sua discesa in campo - diversa, fondata su un patto generazionale con la città: un candidato sindaco giovane affiancato da una squadra di esperienza, eterogenea, composta da donne e uomini con storie e sensibilità diverse, tutte indispensabili per il rilancio della città di Trecastagni. I mesi trascorsi – dichiara il Raffaele Trovato - sono serviti a far maturare l'idea che il rinnovamento passa prima di tutto dal ruolo guida, e grazie a questo Trecastagni avrà il candidato sindaco più giovane delle prossime amministrative. C'è, certamente, tanto altro. Giovani, Ambiente e Servizi Sociali sono i temi principali su cui giocare la sfida per il futuro. La nostra Trecastagni è una città che deve puntare soprattutto sui giovani, diventando l'interlocutore principale per le iniziative promosse dall'Agenzia nazionale Giovani (Erasmus plus, Corpo sociale europeo) e non solo. E' una città che punta a ridurre l'esosa e insostenibile tassa sui rifiuti, raggiungendo livelli significativi di raccolta differenziata, anche predisponendo una nuova e più funzionale isola ecologica. E' una città che deve sostenere le fasce deboli, focalizzandosi sulle nuove povertà scaturite dall'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Tutto questo unito al rilancio della Cultura e dell’artigianato locale e al coinvolgimento degli Anziani nella crescita dei giovani e delle famiglie. Dobbiamo, inoltre, puntare su un nuovo sviluppo economico legato all'Etna. Da questa consapevolezza e potenziale occorre ripartire, insieme a tutti gli operatori del settore turistico ed economico. Questo insieme di idee, uomini e donne, ha dato vita a un nuovo progetto di crescita per la nostra comunità. Progetto che abbiamo voluto caratterizzare con forza, chiamando la lista che si presenterà alle elezioni amministrative di ottobre prossimo “Riparte Trecastagni”.