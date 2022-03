Amts, Curia (terza commissione): "Duemila tessere gratuite per i diversamente abili"

A più riprese il presidente della terza commissione consiliare Bartolo Curia aveva evidenziato la necessità di semplificare la richiesta del trasporto pubblico gratuito per i diversamente abili. Sul tema era intervenuto anche il presidente dell'ottava commissione Sebastiano Anastasi per esprimere la medesima necessità e l'esigenza di regolamentare i passaggi burocratici. Intanto è lo stesso Curia a dare notizia - dopo che aveva presentato una mozione sul caso - del riconoscimento di un diritto che era stato "soppresso". Come dice il presidente i circa 1500 portatori di handicap potranno viaggiare gratuitamente.

"Infatti, nell’ambito dell’iniziativa “Catania Tu-Go” sulla mobilità sostenibile, promossa e concepita nei mesi scorsi dalla direzione Politiche Comunitarie con il coordinamento dell'amministrazione - dice Curia - e del relativo finanziamento di 7 milioni e mezzo di fondi Pon Metro, saranno messi a disposizione anche 2.000 abbonamenti Amts completamente gratuiti per i cittadini diversamente abili".