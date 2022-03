Amts, bandi di concorso affidati a società esterne: arriva l'interrogazione di Bonaccorsi (M5S)

E' sull'Amts che il consigliere comunale Graziano Bonaccorsi, del M5S, ha presentato un'interrogazione consiliare per fare luce sul personale e sulle modalità di selezione. Il consigliere ha dichiarato: "Inutile ribadire che, nonostante la fusione e il nuovo assetto aziendale, certe dinamiche non cambiano. Il 4 novembre 2019 e, successivamente, il 25 settembre 2020, sono state depositate formali interrogazioni per comprendere lo stato dei processi di selezione interna del personale nelle partecipate del comune di Catania: le procedure ancora oggi, in alcuni casi, non vengono espletate o hanno delle anomalie".

Nel caso di Amts, secondo il consigliere, "non si comprendono i motivi ostativi che non hanno permesso di rispettare la graduatoria del 2021 per coprire i posti vacanti in pianta organica".

"Ma, soprattutto, sarebbe fondamentale comprendere le ragioni che hanno indotto AMTS ad avvalersi di una società esterna per espletare i bandi (con ulteriore aggravio economico per l'azienda) e successivamente espletare altri atti di interpello tra le partecipate per coprire determinate posizioni, quando avrebbe potuto soddisfare tale esigenza rispettando le graduatorie del 2021", conclude.