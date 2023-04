Andrea Costanzo, una vita dedicata ad aiutare il prossimo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Andrea Costanzo: Cari amici, Oggi mi rivolgo a voi con un cuore pieno di emozioni e sentimenti profondi. In questo momento storico, ci troviamo a pochi mesi dalle elezioni che si terranno il 28 e il 29 maggio 2023, e vi chiedo di prestare attenzione alle parole che sto per dire, perché credo che esse siano di fondamentale importanza per il futuro della nostra comunità. Mi sono candidato come consigliere di quartiere della 5° municipalità di Monte Po – Nesima – San Leone – Rapisardi a Catania, perché credo fermamente che ognuno di noi ha il dovere morale di contribuire al bene comune, di fare la propria parte per migliorare il mondo in cui viviamo. Ma non lo faccio da solo. Ho accettato questa sfida perché conoscevo una persona speciale, un uomo che ha saputo cambiare la mia vita e quella di tante altre persone: Maurizio Zarbo. Maurizio è un esempio di altruismo e dedizione al prossimo. Quando gli ho detto che volevo candidarmi, mi ha accolto a braccia aperte nella sua squadra, nonostante la mia condizione di salute precaria. Maurizio ha creduto in me, ha visto il valore della mia persona e non ha mai fatto pesare la mia malattia “ morbo di Crohn” un male fisico che non mi lascia tregua neanche un giorno. Zarbo è il mio mentore, il mio ispiratore, il mio amico. Con la squadra di Maurizio, ho partecipato a numerose iniziative di solidarietà e beneficenza, ho visto di persona quanto la solidarietà e l’amore possono fare la differenza nella vita delle persone. Abbiamo organizzato attività culturali, sportive, eventi e manifestazioni di beneficenza, progetti per il bene dell’ambiente e tanto altro ancora. Ma il nostro lavoro non è finito. C’è ancora tanto da fare per migliorare la vita dei nostri concittadini, per aiutare coloro che sono meno fortunati. È per questo che chiedo il vostro sostegno e il vostro voto alle elezioni. Sosteneteci nella nostra campagna elettorale, nella nostra missione di dare aiuto e sostegno a tutti coloro che hanno bisogno. Ogni voto per la nostra squadra è un voto per un futuro migliore per tutti noi. In conclusione, voglio ringraziare Maurizio e tutti i membri della squadra per avermi dato l’opportunità di dare il mio contributo per questo meraviglioso progetto. È un onore per me essere al vostro fianco, per un futuro migliore per tutti. Grazie, e che Dio benedica la nostra città, vi mando un grosso abbraccio a tutti. Andrea Costanzo: Lista civica a sostegno di Valeria Sudano sindaco centro destra.