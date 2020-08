Drago (M5S): "Bene apertura del Ministero sull'uso delle paritarie per spazi aggiuntivi"

La senatrice del Movimento Cinque Stelle Tiziana Drago, interviene in merito all'apertura dell'anno scolastico tornando a sottolinerare l'opportunità di utilizzare le strutture delle scuole paritarie al fine di garantire il distanziamento sociale e avere, quindi, spazi più adeguati per gli alunni.

"Raccolgo con soddisfazione - dice Drago - l'apertura del Ministero dell'IStruzione in merito al possibile utilizzo delle strutture delle scuole paritarie per trovare spazi aggiuntivi per gli alunni. Un'ipotesi concreta volta alla sicurezza degli alunni e del personale docente che avevo già avanzato nei giorni scorsi e che avevo fatto presente anche al ministro Azzolina. Nell'ambito della possibilità prevista dal cosiddetto 'decreto Agosto' di affittare spazi e nell'ambito dei patti territoriali previsti dal Piano per la ripartenza è assolutamente possibile, per gli enti locali, fare ricorso alle scuole paritarie per recuperare aule aggiuntive. Le scuole paritarie – aggiunge la senatrice – hanno già aule e mense a norma e sono strutture idonee per garantire le distanze di sicurezza. Il distanziamento è un atto dovuto e bisogna mantenerlo. L'aver stanziato oltre 300 milioni di euro per le scuole pubbliche paritarie non toglie il fatto che si possa stipulare tra le due espressioni della scuola pubblica (statale e paritaria) anche un patto educativo per una scuola post Covid-19 efficiente e sicura, grazie allo scambio di best practices".