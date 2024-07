Tomarchio lascia con l'approvazione del piano di gestione rifiuti ma in aula scoppia la bagarre

Si congeda con l'approvazione del piano economico e finanziario (Pef) del servizio di gestione dei rifiuti urbani periodo 2022-2025, Salvo Tomarchio, assessore all'Ambiente che, lunedì prossimo come da lui annunciato, rimetterà l'incarico e volerà a Palermo per sedere su uno scranno di Palazzo d’Orleans per via dell’elezione al Parlamento europeo di Marco Falcone e il conseguente scorrimento della lista di Forza Italia. Un'adozione della delibera, quella proposta dall’amministrazione comunale e approvata ieri sera dal senato cittadino, di determinazione dell’equilibrio del piano economico finanziario che servirà a scongiurare gravi conseguenze negative sui conti già zoppicanti del Comune.

L'ultimo Consiglio comunale di Tomarchio è, però, infuocato come le temperature roventi che in questi giorni avvolgono e soffocano la città. In un'aula divisa tra presenze (poche) fisiche e collegamenti in videoconferenza, il poco preavviso per l'approvazione del piano anima il dibattito tra maggioranza e opposizione. Un'approvazione in extremis. Il termine ultimo per il via libera del Pef è fissato per la giornata di oggi. Un termine imposto non dall'Amministrazione, ma dalla direttiva nazionale, come spiegato da Tomarchio nella presentazione della delibera.

E se la maggioranza è compatta a fianco dell'ormai ex assessore, dai banchi dell'opposizione, invece, tutti storcono il naso. Se per il capogruppo dei dem, Maurizio Caserta, "appare stucchevole dire che non si fa così", per Graziano Bonaccorsi (M5S) sorgono dei dubbi sulla volontà premeditata di procedere alla votazione solo in zona Cesarini: "Da tempo si poteva coinvolgere il Consiglio, forse si aspettava la questione extracosti di Palermo". Quello a cui fa riferimento il consigliere pentastellato sono i 50 milioni di euro stanziati dalla Regione come contributo ai comuni per compensare gli aumenti dei costi sostenuti per il trasferimento dei rifiuti all'estero.

Gli interventi dei consiglieri d'opposizione virano sulla gestione dei rifiuti, sul piano d'intervento, sulla cenere vulcanica e sullo spot di sensibilizzazione "Catania è nostra" per la raccolta differenziata rilasciato ieri dal Comune. "Questa campagna è costata 155mila euro" - tuona Damien Bonaccorsi (Pd) - Mentre la città è in difficoltà tra rifiuti e cenere l'Amministrazione pensa a lanciare campagne come se queste fossero la soluzione di cui la città ha bisogno nell'immediato".

Al duro intervento del consigliere dem segue quello ironico di Graziano Bonaccorsi, che, come di consueto, non lesina piccate frecciatine al primo cittadino: "Con i soldi spesi per lo spot di Trantino si poteva ripulire via Toledo, dove ci sono topi più grandi dell'orata della signora Pulvirenti".

"Ci ritroviamo un atto urgente - lamentano in coro - una convocazione dal mercoledì al giovedì e un documento che arriva in 48 ore e che meritava un'attenzione programmatica importante e ci ritroviamo a dovere rispondere al senso di responsabilità auspicato dall'assessore Tomarchio". Sulla parola "responsabilità" si scatena la bagarre in aula. In videoconferenza il capogruppo di Forza Italia, Piermaria Capuana attacca l'opposizione: "Sono atti che servono alla città e non siamo chiamati a fare propaganda anche durante un Consiglio comunale. Al di la delle opinioni e invece di irridere il senso di responsabilità richiamato dall'assessore bisogna fare l'interesse della comunità che rappresentiamo".

"La maggioranza si abitui ad avere un'opposizione e sarà così per i prossimi quattro anni" - replica, in maniera laconica, Caserta. Più risentita la reazione di Graziano Bonaccorsi, il quale se a inizio di seduta aveva scelto di astenersi dal voto, dopo l'intervento di Capuana decide di cambiare idea e votare contro: "Voterò contrariamente perchè l'Amministrazione già sapeva, l'assunzione di responsabilità è dire le cose come stanno. Ma alcuni colleghi non sanno che significa essere un'opposizione responsabile".

Si procede alla votazione. Il Pef con 22 voti favorevoli, 4 astenuti e 2 contrari, passa. Tomarchio ringrazia l'aula. Sulla scrivania dei consiglieri presto arriverà una breve relazione sul lavoro svolto in questi 14 mesi. Lunedì verranno formalizzate le dimissioni e inizierà il conto alla rovescia per la nomina del suo successore. Casella della squadra del sindaco che rimarrà in quota Forza Italia. (Massimo Pesce?).

