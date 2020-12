Arresto di una banda di rapinatori seriali, Suriano (M5S): “Grazie all’Arma dei Carabinieri"

La deputata del Movimento Cinque Stelle Simona Suriano è intervenuta per complimentarsi con i Carabinieri e la procura per l’arresto di 2 soggetti e l’individuazione di un complice che avevano effettuato diverse rapine violente e furti con il metodo della spaccata in provincia di Catania. “Negli ultimi mesi dello scorso anno i cittadini di San Giovanni La Punta, Sant’Agata Li Battiati, Scordia erano stati colpiti da sei violente rapine ai danni di imprese e commercianti. Rapine che avevano destato un grande allarme sociale e che avevano devastato la serenità di intere famiglie, danneggiando gravemente diverse attività economiche. Adesso i carabinieri hanno individuato la banda e riportato serenità e sicurezza in tutto il comprensorio etneo grazie a due arresti e ad un altro provvedimento per un terzo complice. Non possiamo che ringraziare gli uomini e le donne delle forze dell’ordine che fanno sentire lo Stato sempre più vicino ai cittadini”.