Asec Trade lancia una borsa di studio in sinergia con il dipartimento di Architettura

Un concorso di idee per rilanciare l’immagine dell’Asec Trade e, contemporaneamente, sia di “visual identity” per l’intero territorio regionale e nazionale. Comincia da qui la collaborazione stipulata dal dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Catania, nella figura del suo presidente professore Bruno Messina, e l’Asec Trade di Catania attraverso il presidente dottor Giovanni La Magna coadiuvato dai componenti del cda dell’azienda Carmela Anna Condorelli e Giovanni Scannella. Un’ unione di intenti per attivare il concorso di idee, rivolto ai giovani studenti, che porterà alla scelta dei migliori progetti per il restyling degli uffici di Catania e Giarre.

“Puntiamo sulle giovani promesse del nostro territorio- afferma il presidente dell’Asec Trade dottor Giovanni La Magna- che non chiedono altro se non l’occasione ideale per mettere in mostra tutte le loro capacità e potenzialità. Il contest punta a focalizzare il nostro “brand store” verso nuove ed ambiziose sfide tra cui “visual identity” per un’energia pulita e “green friendly”. Parliamo- prosegue La Magna- di contesti, indissolubilmente legati ai concetti di economia e sviluppo, che attengono profondamente alla formazione. Da un punto di vista più generale, quello dell’energia è un tema determinante per il futuro di qualsiasi territorio”. I vincitori del contest riceveranno una borsa di studio proprio davanti al front office dell’Asec Trade.