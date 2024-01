"Guerra dell'acqua", il Sindaco di Piedimonte Etneo: "Necessario ritornara ad un confronto serio"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Nel leggere l’articolo apparso oggi su “La Sicilia”, relativo alla ricostruzione dello svolgimento dell’Assemblea dei Sindaci, svoltasi ieri, mi viene il dubbio che non si abbia voglia di dire come realmente stiano le cose. Assieme ai sindaci del Partito Democratico ieri abbiamo evidenziato semplicemente la paradossale situazione che si era creata in relazione all’importante tema della gestione del servizio idrico nella Provincia di Catania, di fatto trasformato in una “guerra politica” tutta interna al centro destra, a discapito dei cittadini. E lo abbiamo fatto con forza, con l’unico obiettivo di riportare il tema ad un confronto serio, ribadendo la nostra indisponibilità a giochi che appartengono al passato e che mirano esclusivamente ad assicurarsi posizioni di potere a colpi di presunte maggioranze, magari occhio rivolto alle prossime scadenze elettorali.

Di contro nella ricostruzione giornalistica si parla di sindaci del PD che sostengono Fabio Mancuso, contro quelli di FI, FdI, Lega ed MPA, di privatizzazione del servizio, di concessioni di rinvii da parte di una maggioranza magnanima nel dare più tempo per leggere e condividere emendamenti presentati solo il giorno prima a chi maggioranza non è. La realtà è un’altra. Grazie alla nostra ferma posizione, il dibattito è stato forse riportato nell’ambito di un confronto serio su temi che vanno affrontati con lealtà, correttezza e buona fede, e che deve necessariamente passare da un dialogo con il Gestore, vincitore di una gara di appalto, come inequivocabilmente sentenziato dal CGA.

Il nostro invito ad aprire una nuova fase di discussione è stato accolto dal Sindaco Metropolitano, Avv. Enrico Trantino, che con la solita signorilità, ha dato atto della necessità di non trasformare il necessario dibattito aperto a tutte le forze politiche presenti nella Provincia su un così importante tema in uno sterile scontro (ed io ribadisco interno ad una maggioranza ampia ma non autosufficiente). Non è questione, quindi, di gentile concessione di un rinvio, di presunti numeri in grado approvare un testo che avrebbe determinato conseguenze gravissime, ma è questione di democrazia. Noi non siamo a favore o contro qualcuno, rappresentiamo le nostre comunità e la nostra azione è rivolta esclusivamente a tutelate il loro interesse e siamo orgogliosi di avere dato un contributo determinate a far si che questo interesse torni al centro del dibattito. Il resto non ci appartiene.

Ignazio Puglisi