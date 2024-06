Tomarchio si trasferisce all'Ars: "Ancora progetti da ultimare prima di andare via"

Da Palazzo degli Elefanti a Palazzo d’Orleans. Con l’elezione al Parlamento europeo di Marco Falcone e il conseguente scorrimento della lista di Forza Italia, l'attuale assessore del comune di Catania con deleghe all'Ambiente, Ecologia, Parchi e Verde Pubblico del comune di Catania, Salvo Tomarchio, potrà fare ingresso all'Assemblea Regionale Siciliana. Lo scatto, a due anni di distanza dal voto nell'Isola, avviene in automatico in quanto Tomarchio era risultato il primo dei non eletti e "riscatta" adesso le preferenze (7.043) incassate nel 2022.

Un salto da assessore ad onorevole che è il diretto risultato che Forza Italia ha ottenuto all’ultima tornata elettorale e che ha visto il partito azzurro capeggiare nell’Isola, con oltre 100mila voti, e nella provincia di Catania: “Un grande successo di un partito fatto di idee e progetti”, dichiara Tomarchio a Cataniatoday.

Il passaggio di consegne ufficiale si concretizzerà nel giro di una ventina di giorni, come confermato dallo stesso Tomarchio: “Sono stati giorni concitati e non ho ancora ben realizzato. Non era attesa ma adesso è nata questa opportunità che spero di onorare al meglio. Continuerò a lavorare per Catania, cambierà solo il luogo da cui lo farò”. Una staffetta che si concretizzerà senza affrettare i tempi: “Così abbiamo concordato con Falcone. A Catania c’è bisogno di continuità amministrativa e politica e anche Falcone, prima di volare a Bruxelles, ha da ultimare la Finanziaria alla Regione. Solo dopo organizzeremo la staffetta”, aggiunge il neo onorevole.

Lo scorso martedì in consiglio comunale è stata approvata l'istituzione della figura dell'ispettore ambientale e per il servizio di vigilanza, accolta dal capogruppo Mpa, Orazio Grasso con qualche perplessità e protagonista di uno scambio a suon di note stampa con Ecocar: “Come abbiamo detto in aula, il problema dei rifiuti a Catania è talmente grande che sappiamo che non può risolversi con una singola azione, ma solo con l’insieme di opere che stiamo portando avanti con tanti catanesi perbene”.

L’ispettore ambientale potrebbe essere stata l’ultima azione di Tomarchio come assessore. Lui assicura di no, anzi, rilancia: “Abbiamo una serie di progetti in corso da ultimare prima di insediarmi a Palermo. Ne vedrete delle belle, e se non dovessimo arrivarci sarà il mio successore a percorrere la strada che abbiamo tracciato”. Proprio la nomina del successore di Tomarchio ha animato i discorsi nei corridoi del Comune negli ultimi giorni. I ben informati assicurano, giocando con un idiomatismo, che sarà “o carne o pesce", con un chiaro riferimento al coordinatore cittadino di Forza Italia, Massimo Pesce. Un nome che l'ormai ex assessore non conferma ma nemmeno smentisce: “Il partito indicherà un profilo di altissimo profilo che continuerà il lavoro iniziato”.

Bocche cucite insomma. E se non è ancora tempo per parlare di successore, non lo è nemmeno per un bilancio, seppur breve, di mandato: “E’ ancora presto - chiosa Tomarchio - Faremo una conferenza dedicata entro fine mese”.

