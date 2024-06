Tra assunzioni e accuse di campagna elettorale, i bandi dividono il Consiglio comunale

Le 108 assunzioni a tempo indeterminato (80 agenti di polizia municipale e 28 istruttori tecnici) ufficializzate ieri dal Comune con la pubblicazione dei due bandi hanno animato ieri il dibattito sui banchi di Sala Verga, durante la seduta del Consiglio comunale convocato per discutere dei regolamenti riguardanti le procedure sanzionatorie amministrative e quello per l'istituzione della figura dell'ispettore ambientale.

Scontro maggioranza-opposizione

Ad accendere la discussione sono stati gli esponenti dell’opposizione. Il più agguerrito, come di consueto, è il consigliere in quota M5s, Graziano Bonaccorsi. A non convincere i gruppi di minoranza in assise sono soprattutto le tempistiche, definite già qualche settimana fa come un “equivoco politico”.

“La pubblicazione di questo bando avviene in piena campagna elettorale per le europee, è una fortuita coincidenza? – si chiede e chiede all’aula Bonaccorsi – Non ho mai creduto alle coincidenze, men che meno a quelle riguardanti il comune di Catania”. A dar manforte alle parole di Bonaccorsi è il capogruppo dei dem, Maurizio Caserta, che ha posto l’attenzione sulla copertura economica delle assunzioni: “Vorrei che l’amministrazione dicesse se questo Comune sia in dissesto oppure no e da dove vengano queste risorse”.

Perplessità e sospetti che scatenano la reazione dei rappresentanti della maggioranza. Il più acceso è il capogruppo di Forza Italia, Piermaria Capuana che accusa l’opposizione di speculazione: “Dopo un concorso che non si vedeva da 34 anni si parla di campagna elettorale – tuona il leader azzurro in Consiglio - Non si può fare solo politica ideologica contro la mancanza dei vigli urbani e quando poi vengono assunti si parla di propaganda elettorale. Non lo possiamo consentire perché la vera propaganda è speculare su un atto come questo”.

Un intervento deciso quello di Capuana sposato, più pacatamente, dalle parole del capogruppo di Fratelli d’Italia, Daniele Bottino: “Non possiamo lamentarci ogni Consiglio che siamo senza dipendenti e poi quando vengono fatti i bandi, invece di supportare il lavoro dell’amministrazione, parliamo di campagna elettorale. Diamo un segnale di serietà, la politica è fatta di fatti, e questo lo è”.

Trantino: "Assunzioni trasparenti, avete la mia parola"

Terminati gli interventi, la parola viene affidata alle repliche del sindaco Trantino che respinge ogni accusa di manovre “acchiappavoti”: “L’unica possibilità per rispettare i tempi era accelerare queste assunzioni e procedere con i bandi il prima possibile. E lo abbiamo fatto rimanendo indifferenti alle strumentali polemiche derivanti da una tempistica equivocabile che potrebbe fare credere ad una manovra elettorale”.

Il primo cittadino garantisce anche trasparenza sulle assunzioni: “Si procederà con dei criteri assolutamente oggettivi. La fase di selezione verrà affidata a società a cui si rivolgono tutti i ministeri ed enti pubblici nazionali, per cui combine non saranno commesse. Non c’è alcuna possibilità di valutazione discrezionale rispetto ai criteri di merito contenuti nel bando. Avete la mia parola” , assicura in chiusura d’intervento Trantino. Basterà?

